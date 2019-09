După ce a avut un accident de mașină a aflat că este însărcinată. Ce a fost pusă să aleagă

Caitlin Conner a fost implicată într-un accident grav de motocicletă împreună cu soțul său, în timp ce mergeau să viziteze mai multe rude, informează The Sun.

Aceștia au fost loviți de o mașină condusă de un șofer care scria mesaje în acest timp și nu i-a văzut pe cei doi.

Soții au fost transportați de urgență la două spitale diferite, amândoi aflându-se în stare gravă.

La scurt timp după ce a ajuns la spital, femeia a aflat că este însărcinată și a fost nevoită să aleagă între a-i salva viața copilului ei și a-și amputa piciorul.

Aceasta a povestit cum a ales să-și amputeze piciorul stâng pentru a-și proteja copilul nenăscut.

