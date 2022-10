Două activiste de mediu au stropit cu supă de roșii o pictură Van Gogh estimată la 80 de milioane de dolari VIDEO

Poliția Metropolitană din Marea Britanie a confirmat că Anna Holland, în vârstă de 20 de ani, și Phoebe Plummer, 21 de ani, vor fi apărea în instanță după demonstrația de la Galeria Națională.

Protestatarele au aruncat două conserve de supă de roșii peste o lucrare din anul 1888, a celebrului pictor Van Gogh. Activistele pentru mediu s-au așezat, apoi, lângă tablou și și-au lipit mâinile cu superglue de pereți.

???? Just Stop Oil protestors have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the National Gallery pic.twitter.com/LkJpar1SVv