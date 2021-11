Doliu în lumea filmului. Actorul Tommy Lane a murit la 83 de ani

Captură YouTube

Tommy Lane, care a jucat rolul unui răufăcător în "Live and Let Die", al optulea film din seria James Bond, a murit la vârsta de 83 de ani, informează The Hollywood Reporter.

Actorul a încetat din viață, luni, la spitalul Florida Medical Center din Fort Lauderdale, fiind răpus de o boală pulmonară obstructivă cronică, conform fiicei acestuia, Kamala Lane.

În cariera sa, Tommy Lane a mai jucat, printre altele, în "Cotton Comes to Harlem", "Shamus", "The Pilot" și "Shaft".