Actrița Arlene Dahl, mama lui Lorenzo Lamas, a murit la vârsta de 96 de ani

Profimedia

Doliu în lumea filmului. Celebra actriță Arlene Dahl a murit, luni, la vârsta de 96 de ani, informează The Hollywood Reporter.

Vedeta a încetat din viață în New York, conform unui anunț făcut de Lorenzo Lamas pe Facebook.

„Ea a avut cea mai pozitivă influență asupra vieții mele. Îmi voi aminti râsul ei, bucuria ei, demnitatea ei în timp ce traversa provocările cu care s-a confruntat. Niciodată nu i-a trecut pe buze vreun cuvânt rău despre cineva. Capacitatea ei de a ierta m-a lăsat de multe ori fără cuvinte. Te iubesc mama, pentru totdeauna”, a scris, printre altele, actorul.

Arlene Dahl, "actrița cu părul de foc", așa cum i se mai spunea vedetei, a jucat în filme precum "My Wild Irish Rose", "Slightly Scarlet" și "Journey to the Center of the Earth".

Originară din Minneapolis, Arlene Dahl a fost căsătorit de șase ori. Primii ei doi soți au fost actorii Lex Barker, faimosul Tarzan și argentinianul Fernando Lamas.

Citește și Doliu în Formula 1. Sir Frank Williams a murit la vârsta de 79 de ani

Ceilalți soți ai vedetei au fost: Christian R. Holmes II, Alexis Lichin, Rounsevelle „Skip” Schaum și Marc Rosen.

Arlene Dahl a avut trei copii: Lorenzo Lamas, Carole Holmes McCarthy și Rounsevelle Andreas Schaum.