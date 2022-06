Doi turiști, amendați după ce au aruncat o trotinetă pe Treptele Spaniole din Roma. Pagubele se ridică la 25.000 de euro

La Repubblica

Doi turiști americani au fost amendați după ce au aruncat o trotinetă electrică pe Treptele Spaniole din Roma.

Într-un videoclip surprins de un trecător, o femeie poate fi văzută cum aruncă trotineta electrică pe monumentul istoric într-un moment de nervozitate.

Potrivit publicației La Repubblica, aceasta a mai aruncat trotineta de două ori pentru propriul amuzament.

Roma, due turisti americani lanciano un monopattino dalla scalinata in piazza di Spagna: danni per 25 mila euro - Il video - Open Il tuo browser non supporta il tag iframe

Ca urmare a incidentului, cei doi turiști au fost amendați cu 403 euro de către poliție.

Citește și Scandal în Italia în urma dezvălurii unor întâlniri secrete şi planuri ale lui Matteo Salvini cu ruşi, după invazia Ucrainei

Ulterior, autoritățile le-au confiscat trotinetele și le-au interzis să mai meargă în Piața Spaniei pentru două zile.

Poliția a transmis că două scări au fost sparte în timpul incidentului, cauzând daune de peste 25.000 de euro.