Doi politicieni din Moldova s-au bătut în direct, până ce unul a leșinat. ”Am să-ți dau una în bot băi, eu am apărat patria!”

Doi importanți politicieni din Republica Moldova s-au luat la bătaie marți seara în direct, la o emisiune difuzată de Jurnal TV. După un schimb dur de replici, cei doi au trecut la pumni, iar în urma loviturilor unul dintre ei și-a pierdut cunoștința.

Incidentul a avut loc în emisiune de dezbateri politice Ora Expertizei, difuzată de postul Jurnal TV, în care erau invitați, printre alții, Sergiu Tofilat, membru al Partidului Schimbării și fost consilier al președintelui Maia Sandu și Ghenadie Cosovan, fost vice-ministru de Interne.



Conflictul a pornit după ce Sergiu Tofilat l-a făcut pe Ghenadie Cosovan ”lepădătură”, moment în care acesta i-a aruncat un pahar cu apă în față, scrie Timpul.

Fostul consilier prezidențial a ripostat imediat și i-a tras un pumn în față fostului ministru, după care l-a luat de gât și l-a strâns până când acesta s-a prăbușit fără cunoștință.

”Am să-ți dau una în bot, băi, eu am apărat patria”

Unimedia a publicat și dialogul care a dus la bătaia dintre cei doi.

Tofilat: Domnule Cosovan, dar eu am o întrebare la dvs, nu vă e rușine că ați deservit regimul lui Plahotniuc, ați făcut mitinguri pentru susținerea sistemului mixt, ați ieșit la miting în fața sediului PAS în 2019. Ani de zile ați ros pantalonii pe la televiziunile lui Plahotniuc, dvs sunteți complice la uzurparea puterii în stat. Trebuie să fiți cu gura mică domnu Cosovan!

Cosovan: Iată comisarul bolșevic, care vrea să facă ordine în țară. Mie tancurile rusești nu mi-au închis gura, da tu niciodată nu ai să mi-o închizi!

Tofilat: Eu nu am probleme cu auzul, o să răcniți în pădure e clar? Niște lepădături, care l-au apărat pe Plahotniuc!

Cosovan: Am să-ți dau una în bot băi, eu am apărat patria! Nu mă fă lepădătură, mudacule ce ești!”.

Cosovan a primit îngrijiri medicale chiar în platou și și-a revenit, iar la final cei doi politicieni s-au împăcat și și-au dat mâna la final, arată Ziarul Național.