Doi frați de 6 ani au salvat o fetiță de la înec

„Peyton a sărit în apă, și-a pus un braț în jurul ei și apoi a adus-o la scară, iar eu am ajutat-o să iasă din piscină”, a declarat Bryant Switzer.

Potrivit părinților celor doi copii, Bryant și Peyton sunt înotători buni și participă la diverse activități în apă, informează Newsweek.

„Știți, îmi conferă satisfacție să realizez că aceste activități i-au ajutat. Înotul a devenit ceva instinctual pentru ei. De la lecțiile de înot au învățat să poată realiza imediat că fetița era în pericol”, a spus tatăl băieților, Ryan Switzer.

La întoarcerea în localitatea Bowling Green din statul Ohio, cei boi băieți au fost decorați de politicienii locali pentru curajul lor.

AWESOME: Six-year-old twins from Bowling Green save toddler from drowning in FL - https://t.co/FuHuevcipk pic.twitter.com/EjAtKZCIKD