Distracție încheiată cu un accident groaznic în Mureș. Un tânăr a murit, trei au ajuns la spital

O noapte de distracție s-a încheiat cu un accident îngrozitor pentru un grup de tineri din județul Mureș.

Șoferul de 27 de ani și-a pierdut viața și doi pasageri au ajuns la spital cu răni grave, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un podeț și s-a răsturnat. Cel de-al patrulea tânăr a scăpat ca prin minune cu răni ușoare.

Nenorocirea s-a petrecut duminică la amiază, în localitatea Lechința. Patru tineri, cu vârste între 22 și 32 de ani, se îndreptau spre casele lor, după o noapte de distracție în orașul Iernut.

Când mai aveau cinci km până la destinație, cel aflat la volan a pierdut controlul mașinii, care s-a izbit de un podeț și s-a răsturnat. Șoferul și pasagerul din dreapta au fost proiectați în afara mașinii.

Localnic: ”Aici a intrat în șanț, a dat în podul ăla și în stâlp și l-a întors atunci…”.

Medicii chemați de urgență la fața locului nu au mai putut face nimic pentru tânărul aflat la volan. Cel din dreapta sa a fost dus cu elicopterul la spital.

Kovacs Ferenc, SVSU Iernut: ”La locul solicitări am găsit patru victime, dintre care unul era cod negru, una cod roșu”.

”Nu a fost de 4 ani acasă și uitați...”

Pasagerii din spate au reușit să iasă singuri din mașină, dar și unul dintre aceștia a era rănit grav, așa că a fost dus la spital cu ambulanța. Rudele au venit într-un suflet.

Mama uneia dintre victime: ”Eu știam că băiatul e la Mureș de ieri și uite acuma m-au sunat și mi-au spus ce s-a întâmplat. Era pasager, băiatul ăsta e șofer și a lui e mașina, cel care a decedat. Nu știu ce să zic, au fost băuți… viteză mare am auzit. Tot cu viteză”.

Fratele unuia dintre pasageri: ”Am ieșit la magazine afară, am aflat că a făcut accident aici la Lechința, apoi a spus la domnul de la salvare că în spate stătea el, fratele meu”.

Sora uneia dintre victime: ”Îl dor o țâră genunchii, că atât am apucat, am întrebat dacă a pățit ceva, a spus că nimic. A zis că o sărit, așa zice că a sărit, s-o trezit în cucuruz, apoi nu știu, o sărit sau nu a avut centura, l-o țipat, nu știu. Ieri a ajuns din Germania pe la 4 și tineretul cum e… nu a fost de patru ani acasă și uitați cu ce ne așteptăm. Toți sunt dintr-un sat”.

Trupul șoferului de 27 de ani a fost dus la Institutul medico-legal pentru autopsie. Legiștii vor stabili și dacă tânărul consumase alcool înainte să se urce la volan.