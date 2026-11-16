Informația a fost confirmată luni de Serghei Aksionov, guvernatorul peninsulei numit de Moscova, printr-un mesaj publicat pe rețeaua Telegram, transmite news.ro.

Administrația de ocupație din Crimeea a recunoscut astfel incidentul, la scurt timp după ce locuitorii din zonă au semnalat aproximativ zece lovituri în perimetrul podului. Deși primele informații privind blocarea arterei de circulație au apărut încă de cu o seară înainte, abia ulterior oficialul rus a admis public că restricțiile au fost cauzate de o ofensivă a Kievului.

Ca urmare a atacului, traficul rutier pe pod a fost restricționat până în jurul orei 12:00, pe data de 16 noiembrie. Pentru a gestiona consecințele incidentului și a coordona măsurile necesare, autoritățile au înființat un centru de intervenție în situații de urgență direct în orașul Kerci.