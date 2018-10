Dezmăț pe străzile din Oxford. Proaspeții studenți au petrecut toată noaptea în cluburile din oraș

Studenții au împânzit 4 cluburi din centrul orașului pentru o noapte întreagă de petrecere, iar rezultatele s-au văzut joi dimineață.

Mulți dintre petrecăreți au purtat tricouri cu numele noilor colegi, precum și a sălilor de clasă.

Entuziasmul studenților înainte de începerea anului universitar a mers prea departe, unii dintre ei având nevoie de intervenția medicilor, după ce au exagerat cu consumul de alcool.

Alți tineri, mai neputincioși, s-au așezat direct pe stradă și s-au odihnit.

