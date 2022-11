Dezastru pe o plajă ce părea un colț rupt din Rai. Cum arăta zona înainte și cum este acum. GALERIE FOTO și VIDEO

Trevaunance Cove, un loc care se putea lăuda cu o mare de nuanță turcoaz, a devenit un real coșmar, după ce apele uzate au ajuns aici. O ploaie abundentă a lovit zona, determinând deversarea apelor uzate în ocean.

După acest eveniment au fost lansate mai multe alerte pentru golf, împreună cu numeroase alte locuri de pe coasta Cornish.

Un deputat local a susținut că, de fapt, culoarea maro a apei nu a fost cauzată de apele din canalizare, ci de scurgerile de pe câmpurile agricole. Totuși, compania de apă și canalizare South West Water a recunoscut că a permis pomparea apelor uzate în mare, spunând că a fost o „eliberare controlată” și că a trebuit să facă acest lucru din cauza ploilor abundente, pentru a opri apele reziduale să nu ajungă înapoi în casele oamenilor. Dar au negat că nuața de maro a apei a fost cauzată în întregime de apele reziduale, spunând că „au contribuit și alți factori”, cum ar fi „noroiul dislocat de ploaia abundentă care se scurge în zonă dintr-un pârâu din apropiere și scurgerile de pe terenurile agricole”.

Un surfer local a postat pe Internet imagini de la fața locului, trasmitând că nu numai vizual este deranjant, ci și mitosul este foarte neplăcut și puternic.

‘90% rain’ yeah…”SWW sewage discharge this morning at StAgnes. Unbelievable. A dad just got out this arvo and said to his 3 year old ‘Best wash the sewage off…’ It is still stinking. No way am I surfing in that. @Feargal_Sharkey @sascampaigns @HugoSAS pic.twitter.com/OMEc0vZpJY