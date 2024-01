Devenit viral, șoricelul obsedat de curățenie a ajuns în atenția biologilor. Cum explică experții comportamentul rozătoarei

Respectivul a fost filmat accidental cum făcea curățenie în magazia unui pensionar din Țara Galilor. Consultați de jurnaliști, biologii spun că șoricelul are acest comportament pentru că își construiește un cuib pentru viitorii săi pui.

Înregistrarea în care un șoricel este surprins cum adună tot felul de obiecte și le asează într-o cutie cât se poate de ordonat a fost vizionată de milioane de oameni din întreaga lume. Cel care a surprins scenele, un poștaș pensionar din Țara Galiilor, a fost invitat de jurnaliștii de la Sky News să relateze cum s-a petrecut totul.

Rodney Holbrook, poștașul pensionar din Țara Galiilor: "Am lăsat niște cârlige acolo, apoi m-am întors în dimineața următoare și în cutie erau câteva lucruri. Am decis să montez o cameră și asta am făcut. Iar asta a fost ce am surprins, după cum puteți vedea, șoricelul a pus lucrurile în cutie".

Camera cu termoviziune l-a surprins in actiune pe șoricelul pe cat de harnic pe atat de meticulos. Scenele desprinse parcă din filmele de animație se bucura de succes planetar.

Prezentator Sky News: Unde este șoricelul?

Rodney Holbrook, poștașul pensionar din Țara Galiilor: "Mă tem că nu am reușit să prind șoricelul".

Mai în glumă, mai în serios, pensionarul spune că de acum încolo nu se va mai obosi să își așeze lucrurile în ordine, pentru că are cine să se ocupe de housekeeping, adică de menaj. Pardon, de mousekeeping, după cum titrează amuzați cei de la BBC-News.

Dată publicare: 12-01-2024 19:51