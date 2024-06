Descoperirea macabră făcută de doi studenți după ce au deschis o ușă din camera lor de cămin. Fusese închisă cu lacăt. FOTO

În timp ce făceau curățenie pentru ultima dată, cei doi colegi de cameră au decis să deschidă ușa misterioasă pe care o priviseră tot anul studențesc. Înăuntru se afla un altar bizar: un craniu, mai multe lumânări și capul unui animal de pluș.

„Pentru context: în camera de cămin din ultimul an de universitate a existat o ușă închisă cu lacăt. Ieri (în ultima mea zi), am deschis-o”, a scris unul dintre studenți pe contul său de Twitter.

Unii utilizatori s-au arătat cu adevărat înspăimântați de descoperire, în timp ce alții au spus că este un spațiu irosit care ar fi putut fi folosit de către studenți.

