Descoperire înfiorătoare. Ce a găsit o femeie într-un mănunchi de banane cumpărat de la magazin: „Eram îngrozită”

O femeie din Marea Britanie a rămas șocată când a văzut că în mănunchiul de banane pe care îl cumpărase de la un magazin este un cuib plin cu ouă de păianjen.

La scurt timp după descoperire, femeia de 41 de ani a contactat conducerea magazinului și i s-a spus „să le arunce la gunoi”, transmite Daily Star.

Aceasta și-a petrecut ore întregi să ardă sacul și a povestit că de la incident, nu a mai putut să doarmă fără să fie lumina aprinsă.

„Am deschis punga și am vrut să iau o banană, când degetul meu a atins acele ouă de păianjen. Mă gândesc numai cum mai multe dintre ele au căzut. În acel moment am luat punga și am băgat-o în alt sac. Le-am ars timp de trei ore ca să fiu sigură. Eram îngrozită”, a mai spus ea.

În urma întâmplării, conducerea supermarketului a prezentat scuze familiei și i-a oferit un voucher în valoare de aproape 20 de euro.