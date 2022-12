Dentsu România lansează Consiliul pentru Diversitate, Echitate și Incluziune (Diversity, Equity, and Inclusion Council)

Deasemenea, dentsu anunţă constituirea unui consiliu la nivelul operaţiunilor locale ale grupului, care va ghida acţiunile şi politicile companiei cu privire la aceste aspecte.

Pentru a duce mai departe viziunea companiei de a fi o forţă a binelui şi cel mai incluziv loc de muncă, dentsu România adoptă noi politici şi acţiuni în ceea ce priveşte DEI. Deşi dentsu acţionează la nivel global şi regional cu privire la temele de interes, supervizorul executiv al grupului, Radoslav Nedelchev, manager de ţară pentru România, consideră că aspectele privind DEI sunt de aşa natură încât au nevoie de o puternică implicare locală.

Potrivit companiei, fiecare ţară are propriile tradiţii, puncte nevralgice şi probleme stringente de abordat însă cei de la dentsu cred cu adevărat că puterea acesteea, ca organizaţie, constă în diversitate.

,,Prin angajamentul nostru faţă de diversitate, echitate şi incluziune, ne angajăm să căutăm noi perspective, să sărbătorim diferenţa şi să construim o cultură incluzivă în care toţi membrii echipei îşi pot aduce sinele autentic la locul de muncă” spun iniţiatorii proiectului.

,,Aşa cum ne îndrumăm clienţii pentru a genera impact social ca factor-cheie în acţiunile lor de brand, trebuie să facem la fel şi la dentsu România. Modelarea societăţii este modul în care acţionează brandurile moderne”.

Lista problemelor ce vor trebui abordate va fi decisă de grupul de lucru al consiliului DEI. În mai multe ţări, egalitatea de gen este unul dintre domeniile-cheie de preocupare pentru grupurile de acţiune DEI, ca şi angajarea mai multor femei în funcţii de conducere. În România, ambiţia globală a dentsu ca până în anul 2025 50% din poziţiile de conducere de top să fie ocupate de femei a fost deja îndeplinită: 57% dintre executivii din România şi 80% dintre managerii de nivel senior sunt femei.

Consiliul DEI este co-prezidat de Alexandru Stan şi Isabelle Dandoczi. Cei doi afirmă că grupul este foarte interesat de aspecte precum creşterea gradului de conştientizare a problemelor care afectează persoanele cu dizabilităţi, victimele violenţei în familie, menţinerea pe agenda publică a subiectelor privind comunitatea LGTBQ+, nevoile vârstnicilor, drepturile copiilor proveniţi din medii defavorizate, precum şi lupta împotriva rasismului.

Isabelle Dandoczi afirma: „Nu sunt interesată doar să folosim puterea de a face bine a grupului dentsu pentru a creşte gradul de conştientizare cu privire la unele probleme, ci pentru a găsi cu adevărat modalităţi de a ajuta oamenii şi de a crea noi deschideri şi oportunităţi. Pe lângă abordarea provocărilor pe care le ridică problemele societale, obiectivul meu este de a face din dentsu România un loc de muncă şi mai incluziv, care pune preţ pe tratamentul echitabil al diferitelor generaţii.”

Alexandru Stan adăugă: „Dacă vrem să facem o schimbare, dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, dacă vrem să creăm un spaţiu mai bun pentru generaţiile viitoare, trebuie să acţionăm. Cuvintele nu sunt de ajuns. Opiniile nu sunt suficiente. Faptele sunt singura modalitate de a produce schimbarea, iar pentru a acţiona trebuie să munceşti, să gândeşti, să te exprimi şi să crezi.”

Ceilalţi membri ai consiliului sunt Sandra Szombati, Marius Tianu, Daria Mateescu şi Florina Varzariu. Managerul de ţară Radoslav Nedelchev acţionează în calitate de supervizor executiv al grupului.

Dentsu România este semnatara a Cartei diversităţii (Carta Diversităţii). În calitate de angajator responsabil, dentsu România acorda în fiecare an calendaristic două zile libere întregii sale echipe de angajaţi pentru a participa la orice fel de activităţi de voluntariat şi proiecte care contribuie la obiectivele de impact social ale companiei. În plus, compania le acordă tuturor angajaţilor trei zile libere pe an pentru a se concentra asupra stării lor de bine mentale.

Parte a grupului internaţional de marketing şi comunicare dentsu, dentsu România este o reţea dezvoltată pentru ceea ce urmează, ajutându-şi clienţii să anticipeze şi să planifice valorificarea oportunităţilor disruptive ale viitorului şi să creeze noi căi de creştere în economia durabilă. dentsu oferă soluţii şi servicii axate pe oameni pentru a conduce la rezultate mai bune de afaceri şi pentru societate. Aceste obiective sunt duse la îndeplinire prin intermediul a patru branduri globale de leadership - Cărat, Dentsu Creative, Dentsu X şi iProspect, fiecare puternic specializate.

Folosind în proporţie de 100% energie regenerabilă, dentsu operează în peste 145 de pieţe din întreaga lume, cu peste 46.000 de specialişti dedicaţi, având parteneriate cu 95 dintre primii 100 de advertiseri la nivel mondial. În Europa de Sud-Est grupul lucrează cu peste 300 de profesionişti din 10 pieţe: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgăria, Croaţia, Kosovo, Macedonia de Nord, Muntenegru, Şerbia, Slovenia şi România.

Dată publicare: 06-12-2022 18:10