Anunţul a fost făcut luni de Claudiu Ardeleanu, directorul general al instituţiei, în cadrul Conferinţei Naţionale „Vama Română - Un Nou Parteneriat cu Mediul de Afaceri în contextul noului Cod Vamal Unional”, transmite Agerpres.

Oficialul a detaliat capacităţile noii platforme europene de date vamale, precizând că aceasta „va efectua analize de risc economice şi de date folosind sisteme de inteligenţă artificială”. Tranziţia către noile tehnologii pare inevitabilă pentru instituţie, fiind o direcţie susţinută la vârful administraţiei fiscale.

„Am avut o scurtă discuţie cu domnul preşedinte al ANAF, care este fan al acestei activităţi de utilizare a inteligenţei artificiale. Şi noi, nolens-volens, vom intra pe această chestiune de analiză utilizând inteligenţa artificială”, a afirmat Ardeleanu în timpul conferinţei.

Pe lângă analiza predictivă, noul sistem european va prelua o serie de procese birocratice. Platforma va asigura automatizarea formalităţilor, a controalelor şi a calculului datoriei vamale, incluzând aici TVA şi accizele. Totodată, va facilita monitorizarea continuă a mărfurilor, raportarea bunurilor neconforme, dar şi transferul şi reutilizarea datelor către sistemele naţionale.

În ceea ce priveşte rolul autorităţilor vamale naţionale în arhitectura noului sistem, Claudiu Ardeleanu a trasat clar direcţiile de acţiune. „Ce vor face autorităţile vamale naţionale? Vom colecta taxele vamale şi celelalte taxe, vom combate frauda, vom decide acordarea liberului de vamă după analiza de risc, vom lua deciziile privind controalele vamale şi efectuarea acestora, vom realiza managementul riscurilor la nivel naţional şi vom aplica recomandările autorităţii (Autoritatea Vamală a Uniunii Europene, n.r)”, a explicat directorul general al AVR.

Toate aceste modificări structurale vin ca urmare a reformei Codului Vamal al Uniunii Europene, un demers care îşi propune simplificarea procedurilor vamale şi adaptarea lor la dinamica actuală a comerţului internaţional.