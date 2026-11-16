Rheola House, situată în Valea Neath, din sudul Țării Galilor, a fost complet distrusă de incendiul care a fost provocat de Kyle Renzoni, în vârstă de 18 ani, Ellis Harding, în vârstă de 19 ani, Yian Foster, Evan Traynor, în vârstă de 18 ani, și un adolescent de 17 ani a cărui identitate nu poate fi dezvăluită, scrie Mirror.

Adolescenții au pătruns cu forța în conac

După ce au ajuns cu mașina la clădirea istorică, proiectată de renumitul arhitect John Nash, banda a folosit pârghii pentru a pătrunde cu forța în încăperile servitorilor din conac. Au folosit carton și un accelerant pentru a aprinde focul, alimentând flăcările cu scânduri de lemn.

Înainte de a părăsi locul faptei, s-au oprit pentru a aprinde un foc de iarbă în fața clădirii. Pompierii au făcut tot posibilul pentru a stinge incendiul, dar focul s-a răspândit în întreaga casă, distrugând acoperișul și lăsând în picioare doar „învelișul exterior” al zidurilor.

Poliția a urmărit mașina lui Renzoni și, după ce a percheziționat-o, a găsit o cameră GoPro pe care adolescentul o folosise pentru a filma atacul incendiator.

În înregistrarea video, făcută publică acum de Poliția din South Wales, unul dintre băieți spune: „Băieți, băieți... Vă amintiți când am zis zilele trecute că vrem să dăm foc la o casă? O avem chiar aici. Când o să mai avem ocazia asta, băieți?”

Adolescenții au primit pedepse pentru incendiere

Un alt băiat răspunde: „Dă-i drumul.” Unul dintre băieți adaugă: „O să-i dau foc. Mă duc acolo singur și îi dau foc chiar acum. Aruncă-mi bricheta.”

Totuși, ezitând, un altul adaugă: „Cred că a da foc locului ăsta e o idee proastă. Eu nu mă bag.” Toți cei cinci adolescenți au fost acuzați și s-au declarat vinovați de incendiere cu neglijență față de punerea în pericol a vieții altora.

Cei patru inculpați numiți au fost condamnați la trei ani într-un centru de detenție pentru minori. Băiatul de 17 ani a fost trimis în fața comisiei pentru delincvenți juvenili a Serviciului de Justiție pentru Tineret din Swansea, în vederea încheierii unui contract pe o perioadă de 12 luni.