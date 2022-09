David Guetta, headliner la Untold 2022, a lansat o nouă piesă, în colaborare cu reprezentantul Marii Britanii la Eurovision

E un personaj legendar, un artist cu un talent incredibil, care are abilitatea de a lansa piese de succes atât mainstream, cât și underground. Și în 2022, David Guetta a fost headliner la festivalul Untold.

Francezul a fost extrem de entuziasmat de revederea cu fanii din România cărora le-a mulțumit pentru susținerea constantă și pentru că a rămas același public entuziast, care trăiește din plin bucuria de a dansa și a cânta.

Un superstar global, de fiecare dată face alegeri inspirate pentru noile colaborări. David Guetta a intrat în studio cu un producător extrem de talentat, Sigala, și reprezentantul Marii Britanii la Eurovision, Sam Ryder.

Intitulat „Living Without You”, acest dance-pop banger a fost lansat oficial pe 3 septembrie cu Ministry Of Sound și apare la câteva luni distanță de un mare succes de chart, ,,Crazy What Love Can Do” o combinație house-pop la care a lucrat cu două artiste britanice, Becky Hill, recompensată în 2022 cu un Brit Awards la categoria “Cea mai bună artistă dance”, și cu Ella Henderson.

