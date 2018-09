Dată în urmărire internațională. Cine are vești despre ea este rugat să sune la 112

Polițiștii din Alba sunt în alertă după ce o femeie de 50 de ani a plecat de acasă acum o săptămâna, iar de atunci nu se mai știe nimic de ea.

Marc Sabina Dorina este din localitatea Ciuruleasa, un sat din Munții Apuseni.

Familia i-a anunțat dispariția și a alertat autortitatile.

Femeia are 1 metru 60 înălțime, păr grizonat, ochi căprui, fața rotundă, iar ca semn particular o aluniță sub bărbie. Când a dispărut, purta un sacou crem, o rochie înflorată și pantofi negri.

Din informațiile agenților, se pare că ultima dată femeia a fost văzută a doua zi de când a plecat de acasă, de câteva persoane în județul Hunedoara, în apropierea localității Crișcior.

Ea a fost dată în urmărire națională, iar toți cei care au vești despre ea sunt rugați să sune la 112.

