Cum vor primarii sectoarelor 1 și 2 să rezolve problemele cu apa caldă și căldura

Cum problemele cu apa caldă și căldura din București par fără sfârșit, iar modernizarea sistemului centralizat de termoficare ar mai putea dura câțiva ani, primarii de sectoare încep să caute soluții pentru blocurile afectate.

Într-un cartier din nordul Capitalei ar urma să fie montate panouri fotovoltaice și pompe de căldură, în cadrul unui proiect pilot, pentru ca oamenii să nu mai stea în frig și iarna viitoare. În alte zone vor fi închiriate cazane care vor încălzi apa înainte de a ajunge în apartamente.

Panourile fotovoltaice ar urma să fie montate până iarna viitoare pe 10 blocuri din cartierul Aviației din Capitală, care urmează să fie selectate de primărie. Sistemele vor fi completate cu pompe de căldură, astfel încât cele 480 de apartamente să aibă apa caldă și căldură cu ajutorul energiei regenerabile. Costul total este de 600.000 de lei, din care Primăria sectorului 1 acoperă 90%.

„Ceea ce înseamnă că pentru fiecare apartament rămâne un cost de aproximativ 1.500 de lei. Este un sistem care 8 luni pe an permite să asigure tot necesarul de apă caldă şi de căldură. Timp de 8 luni pe an factura va fi zero, în rest factura va fi de la Termoenergetica, dar cu valoare redusă”, a transmis Clotilde Armand, primarul Sectorului 1.

Sunt și alte soluții provizorii până la modernizarea rețelei centralizate care ar putea dura câțiva ani. De exemplu, un punct termic situat la capăt de coloană este ajutat de un sistem asemănător cu un boiler prin care apa este încălzită înainte de a ajunge în locuințe.

Și Primăria Sectorului 2, împreună cu Termoenergetica, vrea să implementeze astfel de soluții pentru 11.000 de apartamente, unde apa caldă ajunge greu sau deloc.

„Închiriem nişte cazane pe care le montăm lângă 6 puncte termice şi aceste cazane încălzesc apa. Are două componente, aceea pentru apa curentă, de la duş, de la chiuvetă care este caldă şi care se duce în canalizare, şi cea pentru încălzire care se recirculă”, a transmis Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2.

Pe de altă parte, în contextul facturilor uriașe, și cei din mediul privat apelează tot mai des la energie verde.

Una dintre cele mai înalte clădiri de birouri din România a fost dotată recent cu panouri fotovoltaice. Acestea ar urma să acopere o mare parte din consumul de electricitate.

„Este vorba de un proiect realizat în Bucureşti la 64 m înălţime, pe acoperişul unei clădiri de 15 etaje. A presupus montarea a peste 300 de panouri fotovoltaice. Vorbim de o investiţie care se amortizează în cinci ani de zile, chiar şi mai puţin, la nivelul preţurilor energiei de astăzi”, a spus reprezentantul companiei.

Iar cei care ridică blocuri noi caută soluții pentru reducerea facturilor și a gradului de poluare, de pildă cu ajutorul pompelor geotermale. Facturile pentru proprietari sunt mai mici, dar astfel de locuințe "verzi" au și prețuri mai mari.