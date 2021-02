Cum voia să cumpere Administrația Parcurilor din București un autobuz amfibie de jumătate de milion de euro

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB) a vrut să cumpere un autobuz amfibie în valoare de circa 500.000 de euro, după modelul marilor metropole europene, care să deservească lacurile Herăstrău, Floreasca și Tei.

ALPAB a cerut Primăriei Generale a Capitalei 395.000 de euro, fără TVA, pentru achiziția unui autobuz amfibie care să deservească lacurile Herăstrău, Floreasca și Tei, întrucât vapoarele aflate în prezent în proprietatea administrației nu mai pot fi folosite ca nave de pasageri din cauza vechimii, se arată într-un răspuns trimis de ALPAB corespondentului PRO TV Vitalie Cojocari.

”Nu este vreo glumă. Stau cu o poză a documentului în față și citesc prețul. Aproape o jumătate de milion de euro își dorea Administrația pentru vehiculul care circulă pe uscat și pe apă”, a scris Vitalie Cojocari.

Propunerea ar fi fost deja respinsă de municipalitate, la fel cum s-a întâmplat și cu o solicitare anterioară a ALPAB, prin care aceasta cerea 3.000.000 de euro pentru cumpărarea a 3.000 de bănci. Adică 1.000 de euro bucata.

Iar refuzul primăriei ar fi venit din simplul motiv că ALPAB nu a reușit să explice pe unde ar putea circul un astfel de autobuz amfibie prin București.

Iată și răspunsul oferit marți de ALPAB la solicitarea lui Vitalie Cojocari privind detalierea proiectului de achiziție a autobuzului amfibie.

”Propunerea în buget pentru un autobuz amfibie are valoarea maximală de 2.304,00 mii lei, respectiv 395.000 EUR + TVA, conform propunerii estimate de către Directorul Agrement din cadrul A.L.P.A.B, în conformitate cu situația existentă.

Vapoarele deținute la momentul actual de către A.L.P.A.B., din cauza vechimii, nu mai pot fi utilizate ca nave de pasageri care să efectueze plimbari de agrement, nici treceri prin ecluză, ci doar ca bacuri de trecere între debarcadere.

A.L.P.A.B. are în administrare o parte din salba de lacuri de pe râul Colentina printre care se numără și lacurile Herăstrău, Floreasca și Tei. Între lacul Herăstrău și Floreasca exista deja o ecluză.

În anul 2019, ALPAB a preluat în administrare proiectul “Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca si Tei (și zona adiacentă lor)”, proiect care a fost derulat de către P.M.B.. În acest proiect, deși era prevăzută construirea unei ecluze între lacurile Floreasca și Tei pentru traversarea publicului vizitator, cu vaporașul, dintr-un lac într-altul, aceasta nu s-a mai realizat. Deasemenea, tot în cadrul aceluiași proiect, P.M.B. trebuia să achiziționeze un “vaporaș turistic “ vaporaș care nu s-a achiziționat. Mai mult, deși proiectul are denumirea de circuit turistic, nici pietonal nu poate fi realizat un circuit, deoarece nu tot perimetrul celor două lacuri a fost amenajat, existând zone care nu aparțin de P.M.B. Nu exista o legatură pietonala directa între lacurile Herăstrău Floreasca si Tei.

Din aceste considerente, A.L.P.A.B. a introdus în propunerea de buget pentru anul 2021 un autobuz amfibie care sa deservească lacurile Herăstrău, Floreasca și Tei cât și obiectivele turistice adiacente, (Muzeul Satului, Arcul de Triumf, etc ), fiind singurul mod viabil pentru a deservi acest proiect al P.M.B. în valoare de 88.355.387 lei.

A.L.P.A.B. supune atenției Primarului General nevoile de moment ale instituției. Acesta stabilind oportunitatea și prioritatea achizițiilor în funcție de viziunea de dezvoltare integrată a Bucureștiului. Propunerea acestei achiziții nu a fost încă supusă votului CGMB.

Avînd în vedere că nu există producători de autobuze amfibie în România, achiziția va face prin licitație, cu publicarea în JOUE. Modelul căutat va trebui să deservească scopului propus în conformitate cu infrastructura navală și rutieră existentă la nivelul Municipiului București”.