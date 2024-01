Cum se joacă Macao. Regulile unuia dintre cele mai populare jocuri de cărți

De-a lungul secolelor, acestea s-au diversificat foarte mult, unele fiind create și altele fiind modificate pentru a ajunge la forma pe care o au în prezent.

Un exemplu de joc este Macao, care are originea în Europa și are o istorie lungă. Este un joc de cărți de origine franceză, fiind înrudit cu jocul Baccarat. Există unele confuzii cu privire la acest joc, deoarece unele persoane îl confundă cu Macau, care are un regulament diferit față de Macao. Așadar, descoperă cum se joacă Macao, care sunt regulile dar și câteva trucuri pe care trebuie să le știi pentru a câștiga.

Cum se joacă Macao

Pentru început, se amestecă cele 54 de cărți ale unui pachet de cărți. Apoi, acestea sunt distribuite fiecărui participant, câte una pe rând, până ce fiecare jucător are în mână un total de 5 cărți. Pachetul de cărți rămase este așezat pe masă, cu fața în jos, cu excepția cărții de sus care este poziționată cu fața în sus.

Fiecare jucător își examinează cărțile primite și se stabilește o ordine în care vor juca. Iar odată ce toți participanții sunt pregătiți, partida poate începe. Primul jucător trebuie să joace o carte care are în comun semnul sau culoarea cu cartea aflată pe masă, cu fața în sus. Procesul se repetă pentru fiecare jucător în parte, însă în runda următoare, se va lua în considerare și cartea jucată de ultimul participant.

În cazul în care un jucător nu are sau nu dorește să pună o carte, acesta poate trage o carte din pachetul aflat pe masă. Dacă aceasta se potrivește ca semn sau culoare cu cartea prezentă pe masă, jucătorul poate să o pună în joc. Atunci când nu mai există cărți disponibile pentru a fi trase, se va apela la pachetul de "arse", conform cumsejoaca.ro.

Ultima carte rămasă se așază cu fața în sus, în timp ce celelalte cărți sunt amestecate și așezate cu fața în jos. Atunci când un jucător ajunge să aibă doar o singură carte în mână, acesta trebuie să anunțe "Macao" pentru a informa ceilalți jucători. Aceasta este valabilă chiar și în cazul în care jucătorul pune jos mai multe cărți în același timp.

Există câteva cărți speciale și pot fi jucate peste orice carte sau doar peste una care are același semn sau culoare, în funcție de convenția stabilită de jucători.

De exemplu, o carte de 2 sau 3 impune următorului jucător să ia 2 sau 3 cărți de jos sau să ia suma cărților jucate anterior.

O carte de K are efecte diferite în funcție de culoare, cum ar fi faptul că jucătorul anterior va trebui să ia 5 cărți dacă cartea este de culoare neagră, sau jucătorul următor va trebui să ia 5 cărți dacă cartea este de culoare roșie.

Cartea de 4 servește drept cartea de stop și următorul jucător nu are voie să joace atunci când îi vine rândul. Cartea de 7 acționează ca un salvator și anulează complet orice "pedepse" anterioare. Joker-ul poate determina jucătorul următor să ia 5 sau 10 cărți din pachet, în funcție de culoare. Valorile acestor cărți pot fi adăugate la valorile date anterior sau la cele care vor urma să fie date (2, 3, 4, K).

Există modalități prin care jocul de Macao poate deveni mai interesant. De exemplu, jucătorii pot decide să utilizeze cărți speciale pentru a "închide" și să le păstreze în mână până când rămân doar cu acestea. De asemenea, pot opta pentru varianta de joc cu puncte, în care fiecare carte are un număr de puncte specific. Jocul poate consta în mai multe ture, până când cel puțin un jucător atinge un prag prestabilit de puncte.

Toate aceste reguli și variante pot fi adaptate în funcție de preferințele jucătorilor, oferind astfel o varietate de experiențe în cadrul jocului de cărți Macao.

