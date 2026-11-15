Pentru a identifica forma corectă, este important să ținem cont de felul în care se pronunță cuvântul.

Cum se desparte în silabe cuvântul „autoritar”

Conform regulilor de pronunțare a limbii române, cuvântul „autoritar” se desparte în silabe astfel: a-u-to-ri-tar. Acesta are cinci silabe.

O greșeală frecventă este gruparea primelor două vocale, „a” și „u”, în aceeași silabă, prin folosirea formei „au-to-ri-tar”. În realitate, cele două sunete se pronunță separat, astfel că fiecare formează o silabă distinctă.

De ce se desparte „autoritar” în cinci silabe

Explicația are legătură cu hiatul. Acesta apare atunci când două vocale alăturate se pronunță separat și aparțin unor silabe diferite. În cazul cuvântului „autoritar”, vocalele „a” și „u” nu formează un diftong, ci se află în hiat.

Prin urmare, forma corectă este a-u-to-ri-tar, nu „au-to-ri-tar”.