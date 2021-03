Cum i-a convins ultra-maratonistul Andrei Roșu pe antreprenorii de la Imperiul Leilor să investească în afacerea lui

Aleargă 20 km pe zi, se culcă la ore fixe, se trezește la ore fixe și știe exact ce va face într-o zi.

Este ultra-maratonist și vegan și tocmai i-a cucerit săptămâna aceasta pe leii din Imperiul Leilor cu ideea lui de afaceri.

Vorbim despre Andrei Roșu, care ne vorbește despre experiența la Imperiul Leilor.

”Antreprenoriatul este, cu siguranță, tot o formă de anduranță și cred că era o etapă firească în evoluția mea. Fiind vegan din 2012 și învățând tot felul de rețete prin care mi-am impresionat prietenii, am fost încurajat să transform aceste rețete într-o afacere”, a declarat Andrei Roșu.

”Îmi propun să ajung în toată țara cu aceste produse, să ajut oamenii să aibă un stil de viață sănătos. Sunt produse pe bază de caju și migdale, avem iaurt, lapte, brânzică de caju, avem chiar și o imitație de icre cu care păcălim toți pescarii”, a mai spus ultra-maratonistul antreprenor.

”Au fost emoții foarte mari la Imperiul Leilor, pentru mine era foarte important să ajungă să guste produsele, pentru că toată lumea este reticentă. Au gustat și din acel moment misiunea a fost mult mai simplă, mai puțin la final, unde m-am pierdut puțin, pentru că aproape toți leii ar fi vrut să investească în firma noastră”, a povestit Andrei.

”Noi am avut două preferințe, nu am știut din care să alegem, până la urmă m-am pierdut puțin între cifre și cred că l-am jignit puțin pe Bogdan- îmi cer scuze, Bogdan, mă revanșez, promit.

În final, Murad este investitor în compania noastră și sper să facem o treabă excelentă. Vrem să ajungem în toată lumea, dar în primul rând în România, după care la românii din străinătate și, de ce nu, la toți cei din străinătate care vor să aibă un stil de viață sănătos. E un produs universal, am participat la foarte multe târguri de profil, vegane sau bio și nu am găsit produse asemănătoare.

Oamenii sunt acum mult mai atenți, pentru că vor să evite comorbiditățile, să aibă sub control greutate și să susțină un stil de viață activ”, afirmă Andrei Roșu.

E mai greu să fii maratonist sau antreprenor?

”Sunt la fel, pentru că amândouă vin la pachet cu riscuri, cu anduranță, cu momente foarte dificile, cu multe- multe obstacole, cu distanțare socială- pentru că și atunci când te antrenezi în creierul munților, ești singur acolo.

Deci cred eu că se aseamănă foarte mult și de aceea cred că e și simplu pentru sportive să se descurce și în zona de antreprenoriat.

Având și copii, am un plus de atenție la ce pun în farfurii, pentru că ei ne imită foarte mult, deci impactul nu este numai asupra noastră, ci și asupra celor din jur.

Ne-am dorit să alegem pe cineva care are experiență în industria în care activăm noi. Mohammad Murad are experiență și am zis cu siguranață este o alegere bună”, a mai spus Andrei.