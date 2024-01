Cum funcționează funcția de creare de stickere de la WhatsApp

Iată cum să-ți faci propriile autocolante pe WhatsApp folosind smartphone-ul tău, indiferent că ai Android sau iPhone.

Dacă folosiți web.whatsapp puteți crea stickere cu funcția „New Sticker”.

Pentru a face acest lucru, într-o conversație apăsați butonul „+” din stânga spațiului în care scrieți mesaje. De acolo selectați „New Sticker”. Se va deschide o fereastră din care puteți alege o imagine din calculator.

Pentru a crea stickerul aveți opțiunea de a tăia cadrul pe care îl vreți din imagine, puteți adăuga emoticoane, alte stickere, text, blur și pensule pentru desenat pe imagine.

De asemenea, utilizatorii de iPhone pot crea stickere din galeria lor foto și le pot trimite direct pe WhatsApp.

O altă variantă pentru telefoane sunt aplicațiile de creat stickere pe Android sau iOS.

Pe lângă descărcarea directă a stickerelor din WhatsApp, poți crea propriile tale stickere WhatsApp folosind aplicații speciale.

Aceste aplicații terțe sunt disponibile atât în Google Play Store, cât și în Apple Store.

Există destule astfel de aplicații, majoritatea fiind gratis.

În general, aceste aplicații îți permit să selectezi o imagine din galeria ta, să o redimensionezi și să o editezi pentru a elimina orice elemente nedorite. Aceste pachete de stickere pot apoi fi încărcate în WhatsApp și adăugate la colecția ta.

Sticker Maker (numită Sticker Maker Studio pe iOS) este o aplicație gratuită de facut autocolante pentru WhatsApp disponibilă pe ambele platforme, Android și iOS.

Poți folosi această aplicație pentru a crea cu ușurință prima ta colecție de autocolante.

Cum faci propriile stickere pas cu pas

Urmează acești pași pentru a face autocolante WhatsApp cu Sticker Maker:

Deschide aplicația și apasă fila "My stickers". Apoi, selectează "Create a new stickerpack".

Dă-i pachetului un nume și completează-ți numele ca autor.

Poți deschide pachetul creat și adăuga stickere la el.

Apasă pe oricare dintre casetele numerotate de la 1 la 30 pentru a adăuga primul autocolant. Pentru a face autocolante din fotografiile tale, selectează "Open Gallery" și navighează prin biblioteca ta foto pentru imaginea pe care vrei să o folosești.

Poți alege apoi părțile ale imaginii pe care vrei să le transformi în autocolant.

"Smart Select" funcționează bine pentru majoritatea imaginilor cu fundal transparent. În caz contrar, poți opta pentru "Select All" sau instrumentele de selecție mai precise din dreapta.

Poți adăuga text și un contur color înainte de a apăsa "Save Sticker".

Autocolantul va fi adăugat în pachet. Poți adăuga până la 30 de autocolante într-un singur pachet, apăsând casetele rămase și urmând același proces.

Când termini, selectează "Add to WhatsApp" pentru a trimite pachetul către WhatsApp. În versiunea gratuită, ți se va arăta o reclamă înainte de a adăuga pachetul.

Dând click pe un autocolant, apare un meniu în care poți schimba emoji-urile care se potrivesc autocolantului. Le poți folosi apoi pentru a căuta autocolantele tale pe WhatsApp.

Utilizatorii iOS își pot transforma fotografiile în autocolante fără a folosi o aplicație terță. Această caracteristică a fost introdusă în 2023 și se bazează pe capacitatea sistemului de operare de a ridica subiectul unei fotografii de pe fundalul său.

Iată cum să faci stickere pe WhatsApp folosind fotografii de pe iPhone-ul tău:

Mergi la aplicația "Photos" de pe iPhone și selectează fotografia pe care vrei să o faci autocolant WhatsApp.

Apasă lung pe ea pentru a tăia subiectul imaginii de pe fundal.

Apoi, trage și lasă acel subiect în orice chat de WhatsApp. Un dezavantaj al acestei metode este că nu poți edita imaginea sau adăuga un contur.

Vei primi un prompt pentru a confirma și trimite autocolantul. Dă click pe "Send".

Acest autocolant ar trebui să apară în colecția ta după ce îl trimiți.

Deși această caracteristică este disponibilă doar pentru utilizatorii cu iOS 16 și mai noi, funcționează mult mai rapid decât folosirea unei aplicații terțe.

Aplicația integrată de facut stickere în WhatsApp Web îți permite, de asemenea, să faci autocolante personalizate.

Cum să creezi stickere WhatsApp animate

Majoritatea aplicațiilor terțe de autocolante îți permit să transformi videoclipurile și fișierele GIF în autocolante animate.

Cu toate acestea, unele dintre aceste aplicații oferă această caracteristică doar utilizatorilor premium.

Totuși, Sticker.ly, o altă aplicație de facut autocolante pentru WhatsApp, îți permite să faci autocolante animate gratuit.

Pentru a crea autocolante animate pentru WhatsApp, urmează acești pași:

La prima deschidere a aplicației, te va întreba să-ți creezi un cont cu profilul tău Google sau Facebook. Procesul este rapid și (din păcate) obligatoriu, deoarece nu poți face autocolante WhatsApp fără un cont.

Selectează "Get Started" și dă-i aplicației "access to your photos and media". Dacă ai deschis aplicația anterior, dă click pe iconița plus.

Alege "Animated" din lista de opțiuni care apar și ar trebui să îți deschidă colecția de videoclipuri. Selectează un videoclip din biblioteca ta sau alege un GIF (dă click pe "GIF" lângă "Library" în partea de jos).

După ce ai tăiat videoclipul la lungimea dorită, dă click pe "Done". În secțiunea următoare, poți adăuga imagini, emoji-uri, text sau un alt fundal la autocolantul animat.

Dă click pe "Save" și selectează "New Pack".

Dă un nume noului tău pachet și selectează "Create". Poți alege să faci pachetul tău de autocolante privat, apăsând butonul de lângă "Private Pack".

Dacă nu ești autentificat, ți se va cere să-ți creezi un cont înainte de a continua.

După ce ai salvat, apasă "Add to WhatsApp" pentru a-l adăuga la colecția ta (după ce vezi reclama obișnuită).

Poți adăuga și mai multe autocolante animate la pachetul tău după ce le-ai adăugat în colecția ta de WhatsApp.

Există multe lucruri pe care le poți face cu autocolantele personalizate.

Acestea pot adăuga viață conversațiilor și interacțiunilor tale pe WhatsApp, și sunt cu adevărat ușor de creat și trimis. Poți să-ți transformi meme-urile și imaginile preferate în stickere și să le presari într-o conversație pentru dinamică și amuzament.

Altfel, poți folosi stickere pe care deja le găsești pe Whatsapp, dar dacă nu vrei să te rezumi la ele sau dacă ai vreo glumă pe care doar tu și prietenii tăi o știți, profită de asta și ia-ți aplicația care te ajută să îți faci propriile stickere pe care să le trimiți prietenilor tăi pentru conversații picante, amuzante și epice.

