Cum folosesc pisicile din SUA antenele de satelit ale lui Musk pentru a se încălzi iarna

Pe măsură ce vremea rece și furtunile afectează anumite părți ale Statelor Unite în această iarnă, proprietarii de pisici se pot baza pe faptul că tovarășii lor pufoși se ghemuiesc în cele mai calde locuri la care pot ajunge, scrie Smithsonian Magazine.



Asta a descoperit cu siguranță Aaron Taylor, care a postat pe 31 decembrie pe Twitter o fotografie cu cinci pisici ghemuite pe antena de satelit cu autoîncălzire din curtea sa.

Postarea a devenit rapid virală, cu sute de mii de aprecieri și retweeturi.

Starlink works great until the cats find out that the dish gives off a little heat on cold days. pic.twitter.com/uyH3Kbqrie