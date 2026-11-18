Europarlamentarul explică, într-un mesaj pe Facebook, că prin decizia semnată de Luca Niculescu, Marian Neacșu a primit o influență foarte mare asupra activității Executivului, ajungând să coordoneze Secretariatul General al Guvernului, Cancelaria Prim-Ministrului și mai multe ministere importante, gest care ar echivala cu o cedare a puterii către PSD și Sorin Grindeanu, „prim-ministrul de facto al României”.

Europarlamentarul afirmă că Sorin Grindeanu ar fi, în realitate, conducătorul Executivului, în timp ce Luca Niculescu ar ocupa funcția de premier fără să aibă o influență politică proporțională cu aceasta. Mureșan subliniază că actualul prim-ministru nu beneficiază de sprijinul unui partid propriu, ceea ce i-ar limita capacitatea de a-și impune autoritatea în Guvern.

„Prin atribuțiile delegate pesedistului Marian Neacșu, Luca Niculescu devine prim-ministrul României cu cea mai mică influență asupra propriului Guvern de la Revoluție încoace”, afirmă Siegfried Mureșan.

Acesta avertizează că un premier lipsit de putere reală nu poate reprezenta credibil România la nivel european, într-un moment marcat de războiul de la graniță, provocări economice și negocieri importante privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene.

Marian Neacșu a primit atribuții largi în Guvernul Luca Niculescu-PSD

Declarațiile liderului PNL vin după ce Marian Neacșu a primit atribuții mai extinse în Guvernul condus de Luca Niculescu decât cele pe care le-a avut în executivul condus de Ilie Bolojan. O decizie din 18 noiembrie 2026 îi oferă vicepremierului responsabilități de avizare a proiectelor de acte normative cu impact bugetar pentru 15 ministere și de coordonare funcțională a zece ministere, la care se adaugă ministrul delegat pentru învățământ preuniversitar.

În noul Executiv, lista ministerelor pentru care Marian Neacșu are drept de avizare este extinsă la 15. Printre acestea se numără Finanțele, Afacerile Externe, Apărarea, Economia, Mediul, Dezvoltarea, Investițiile și Proiectele Europene, Educația și Cultura. Practic, atribuția de avizare acoperă o parte mult mai largă a activității guvernamentale, dincolo de domeniile pe care le coordonează direct.

Și responsabilitățile de coordonare sunt mai numeroase. În locul coordonării politice pentru șase ministere, decizia din noiembrie 2026 stabilește coordonarea funcțională a zece ministere și a ministrului delegat pentru învățământ preuniversitar. Pe listă se regăsesc Transporturile, Justiția, Apărarea, Economia, Agricultura, Mediul, Dezvoltarea, Investițiile și Proiectele Europene, Munca și Sănătatea.

Pe lângă atribuții, s-a schimbat și poziția lui Marian Neacșu în structura Executivului. În Guvernul Bolojan, el era unul dintre cei cinci vicepremieri, alături de reprezentanți ai PNL, USR, UDMR, alături de un vicepremier fără afiliere politică: Dragoș Anastasiu, înlocuit după câteva luni de Oana Gheorghiu. În Guvernul Luca Niculescu, Marian Neacșu este singurul vicepremier și ocupă, în același timp, funcția de ministru al Afacerilor Interne.