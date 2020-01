Cum arată „cel mai vechi hamburger din lume”. În iulie împlinește 21 de ani

Un american din Utah se mândrește cu ceea ce el pretinde că ar fi "cel mai vechi hamburger din lume".

Mai exact, după cum atestă bonul, în iulie va împlini 21 de ani. Ceea ce este, însă, cu adevărat remarcabil și intrigant pentru mulți este că hamburgerul cu pricina arată de parcă ar fost luat în urmă cu o zi sau două.

Povestea burgerului-zombie a început la un fast-food din orașul Logan, în Utah, pe 7 iulie 1999, când Bill Clinton era președinte.

David Whipple l-a cumpărat în scopuri științifice. Voia să folosească hamburgerul într-o prezentare despre enzime și degradarea produselor organice.

Bărbat: „Am pus pachetul în buzunarul unei haine, pe care am aruncat-o în spatele mașinii. Și cred că haina a ajuns apoi în debaraua noastră din Logan. Între timp, ne-am mutat în St. George, Utah și am stat acolo câțiva ani. Credeam că soția mea a dat haina cuiva, că n-o mai am, însă am dat peste ea.”

David a povestit întâmplarea la o televiziune, apoi s-a hotărât să păstreze hamburgerul, în ambalajul original și a vrut să vadă cum arată când se împlineau 20 de ani de când îl avea.

Bărbat: „Nu s-a schimbat. Doar felia de castravete murat s-a dezintegrat. Acesta este bonul original. L-am pus în plastic ca să se păstreze.”

Evident, nimeni nu s-a încumetat să guste

