Cum arată și cât valorează cea mai înaltă reședință din lume. Se află într-un zgârie-nori de pe „Aleea Miliardarilor” | FOTO

Apartamentul în valoare de 195 de milioane de dolari se află într-un zgârie-nori de pe Billionaires' Row, la 431 metri înălțime.

Proprietatea a intrat pe piață în 2022 pentru suma record de 250 de milioane de dolari. La vremea aceea a ocupat titlul de cea mai scumpă locuință din Statele Unite ale Americii.

Prețul însă a scăzut, iar în prezent apartamentul valorează 195 de milioane de dolari. Deși nu mai deține recordul la capitolul preț, un lucru este sigur – proprietatea de lux este cu siguranță încă cea mai înaltă locuință din lume, conform Insider.

Este vorba despre penthouse-ul supranumit The One Above All Else, din Central Park Tower din New York, un zgârie-nori de lux situat pe Aleea Miliardarilor.

Triplexul a ajuns pentru prima dată pe piață în septembrie 2022, fiind listat pentru 250 de milioane de dolari. Dacă s-ar fi vândut la acest preț, ar fi devenit cea mai scumpă vânzare de locuințe din istoria SUA, depășind achiziția de către directorul executiv al Citadel, Ken Griffin, a unui penthouse de 238 de milioane de dolari la Central Park South, tot în New York, în 2019.

Dar, după un an pe piață, penthouse-ul din Central Park Tower a scăzut la 195 de milioane de dolari. Așadar recordul nu mai poate fi revendicat atunci când proprietatea se va vinde.

Poziția sa, însă, rămâne neschimbată. La o înălțime de 431,5 metri deasupra orașului, aceasta este cea mai înaltă reședință din lume, ocupând etajele 129, 130 și 131.

Proprietatea are 7 dormitoare, 11 băi și o terasă impresionantă.

