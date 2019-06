Cum arată cel mai popular centru de terapie cu pisici din Ucraina

Un centru de terapie cu pisici este extrem de popular în Kiev. Aproape 20 de feline locuiesc şi participă alături de musafiri la toate evenimentele organizate acolo.

Pe lângă faptul că se pot juca cu blănoasele după pofta inimii, vizitatorii au ocazia să şi adopte una sau chiar mai multe dintre ele.

Evghenia Drach, co-fondator al centrului: "Centrul nostru are tot ce trebuie şi pentru pisici, şi pentru oamenii care vin să le viziteze. Avem canapele confortabile şi poliţe speciale pentru pisici, pentru că aceste animale iubesc să alerge la înălţime, nu pe podea. E foarte important pentru ele să se poată mişca peste tot."

Centrul a fost înfiinţat cu donaţii şi este un cămin temporar pentru aproximativ 20 de pisici de toate vârstele. Atunci când una dintre ele este adoptată, alta este adusă de pe străzi şi îi ia locul.

Maria Nechepa, cofondator al centrului: "Scopul nostru este să salvăm cât mai multe pisici şi să le găsim familii, pentru că nu trăiesc mult timp dacă rămân pe străzi. În medie, o pisică trăieşte cel mult trei ani pe stradă. Dacă are o casă, poate să ajungă până la 15-20 de ani."

Acolo sunt organizate diverse evenimente - ateliere de lucru, cursuri de yoga sau de meditaţie ori sesiuni de terapie. Iar oaspeţi nelipsiţi sunt pisicile. Printre vizitatori sunt adulţi şi copii deopotrivă. Unii dintre ei merg doar ca să se joace cu felinele. Alţii sunt hotărâţi să adopte cel puţin una.

Vizitator: "Am adus o litieră, boluri şi jucării şi ne-am hotărât să adoptăm o pisică. Am vrut să luăm acasă una singură, dar fetele au venit şi ne-au spus că ar fi mai interesant dacă am adopta două."

Vizitator: "Mi-au plăcut pisicile încă de când eram mic, dar părinţii nu m-au lăsat să am una - lor le plac câinii. Au un chihuahua pe care îl tot răsfaţă. Eu vreau pisici."

Centrul cu pisici a fost inaugurat în urmă cu trei ani. În tot acest timp, sute de feline şi-au găsit stăpâni şi au ajuns în familii iubitoare.

