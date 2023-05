Cum a reușit o femeie fără adăpost să devină brusc multimilionară. Ce și-a propus să facă cu banii

Deși nu avea casă și dormea de multe ori în mașina sa, prin parcuri sau pe unde nimerea, femeia a devenit multimilionară după ce a câștigat 5 milioane de dolari la loteria din California, în 2017.

Forseth și-a luat biletul câștigător de la Scratchers de la un Walmart din Contra Costa County, unde se oprise pentru a face un schimb de ulei pentru mașina ei. Ea a spus că a cumpărat un singur bilet în timp ce aștepta afară.

"Am cumpărat doar un singur bilet. Am închis ochii și l-am ales pe acela, iar acesta a câștigat! Prima dată am crezut că am câștigat un bilet gratuit, dar am verificat și scria că am câștigat 5 milioane de dolari!", a declarat Forseth Loteriei din California, potrivit unui comunicat de presă.

Ce obiective își fixase

Și, nu numai că Forseth a câștigat milioane de dolari, dar a spus că se va căsători și va lucra pentru a-și obține diploma de asociat.

"Niciodată nu crezi că ai o șansă să câștigi. Este pur și simplu întâmplător. Fiind o persoană fără adăpost în urmă cu doar șase ani, nu m-am gândit niciodată că i se va întâmpla cuiva ca mine", a declarat ea pentru California Lottery.

Forseth spune că plănuiește să cumpere o casă și să facă investiții cu banii ei.

"Singura misiune a Loteriei din California este de a strânge fonduri suplimentare pentru educația publică, iar acest lucru este posibil doar cu sprijinul jucătorilor noștri. Să auzi o poveste de succes ca aceasta arată impactul pozitiv pe care jocurile noastre îl au asupra câștigătorilor și a școlilor deopotrivă", a declarat Carolyn Becker, purtător de cuvânt al Loteriei din California.

Sursa: abc7.com Etichete: , , , , Dată publicare: 04-05-2023 16:57