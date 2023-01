Cum a păcălit moartea un bărbat. A fost la un pas de a fi strivit de un bolovan

Mauricio Henao a parcat pe o autostradă din Malibu. A ieșit din mașină ca să dea un telefon, apoi a auzit un zgomot atunci când au început să cadă bolovani de pe versant, scrie Insider.

„Eram pe scaunul șoferului, am ieșit, am dat un telefon, am intrat, am ieșit din nou, iar mașina a fost strivită”, a povestit el.

Ploile de săptămâna trecută au lăsat drumurile și autostrăzile impracticabile din cauza inundațiilor, a noroiului și molozului.

„Sincer, nu cred că voi mai parca aici după această pățanie. Sunt un pic traumatizat”, a mai spus bărbatul.

Nimeni nu a fost rănit în timpul căderii de bolovani.

