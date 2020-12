Cum a fost sărbătorită Ziua Națională de către românii de peste graniță. Tricolorul, afișat în Times Square

Ziua Națională a României a fost prilej de sărbătoare și pentru românii de peste granițe.

Cea mai cunoscută piață din lume, Times Square din New York, a afişat tricolorul românesc cu ocazia Zilei Naționale a României.

Mesajul ambasadorului României în Franța, cu ocazia Zilei Naționale a României



Pe de altă parte, ambasadorul României în Franţa, Luca Niculescu, a marcat Ziua Naţională printr-un eveniment în care a prezentat artişti, scriitori, medici, cântăreţi, precum şi creaţiile şi gândurile lor de 1 Decembrie, transmite News.ro.

„Într-un an care este foarte diferit de ceea ce am trăit până acum din cauza pandemiei, când nu ne putem întâlni fizic, vă propunem un eveniment în care vom fi alături români şi francezi timp de câteva zeci de minute", a spus Luca Niculescu într-un videoclip special care a stat sub semnul solidarităţii.

Medici, farmacişti, lucrători români din serviciile sociale franceze, dar şi bucătari care au gătit gratis pentru spitale, jurişti care au dat consultanţă pentru români aflaţi în dificultate sau studenţi care s-au mobilizat pentru alti studenţi au transmis gândurile lor de Ziua Naţională a României.

Clement Beaune, secretarul de stat francez pentru Afaceri Europene, a evocat „legăturile imense" dintre Franţa şi Romania.

Scriitori (Matei Vişniec), artişti (Mircea Cantor, DJ BOg), muzicieni (Cristian Măcelaru, noul director al Orchestrei Naţionale a Franţei, Ramona Horvath), istoric (Adrian Cioroianu), coregrafi (Daniel Pop) au avut, de asemenea, un gând pentru români de ziua lor.

„Anul acesta se împlinesc 140 de ani de când România şi Franţa au stabilit relaţii diplomatice. Mai este şi o altă aniversare. Se împlinesc 100 de ani de la înfiinţarea primei companii aeriene internaţionale din lume. Era compania de navigaţie aeriană franco-română din care s-au născut mai târziu Air France şi Tarom. Din cauza pandemiei, toate celebrările nu au putut să aibă loc. Vom discuta în această călătorie cu oficiali români, francezi, cu artişti români stabiliţi în Franţa şi în Europa, cu români care s-au evidenţiat prin acţiunile lor în timpul pandemiei", a mărturisit ambasadorul.

Desen sub forma hărții României, umplut de albine



Excelenţa Sa l-a prezentat pe Mircea Cantor, unul dintre cei mai cunoscut artişti români, „un artist complet", ale cărui opere pot fi văzute la Paris, la New York şi la Tokyo.

Cantor a prezentat cu această ocazie o instalaţie, harta României care a ars în contur de albine.

„Este un desen sub forma hărţii României care este umplut de albine. Pentru mine, albinele sunt esenţiale pentru viaţa pe Terra şi m-am gândit că pentru a ilustra cel mai bine un moment metaforic pentru Ziua Naţională este că noi toţi românii formăm ca un fel de stup, care polenizăm o grădină, mergem în lume, ne întoarcem. Am vrut să ilustrez acest act al creaţiei. Ziua Naţională a României înseamnă o rememorare a tuturor oamenilor care au format România", a spus Mircea Cantor.