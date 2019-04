Cum a fost filmat un polițist în timpul unui raid antidrog. Colegii săi au început să râdă. VIDEO

Polițistul a fost surprins de o cameră de supraveghere din Coventry sărind pe trambulină, în timp ce colegii săi stătau și râdeau în jurul lui.

Un fost inspector de poliție a declarat că polițiștii sunt un model, iar mult prea rar sunt văzuți în timp ce „se prostesc”.

Cu toate acestea, incidentul este investigat de poliția din Coventry, care spune că ceea se s-a întâmplat nu se încadrează în standarde, potrivit The Sun.

Imaginile au fost surprinse la numai câteva zile după ce s-a anunțat că numărul crimelor comise pe străzile din Marea Britanie este în creștere.

