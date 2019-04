Polițist condamnat la 25 de ani de închisoare pentru uciderea unui muzician

Nouman Raja este primul polițist găsit vinovat pentru o crimă comisă în timpul serviciului, în ultimii 30 de ani, scrie The Guardian.

În octombrie 2015, Corey Jones, un muzician de culoare de 31 de ani, aștepta mașina de depanare pe marginea drumului, după ce autoturismul său SUV se stricase. El a fost împușcat mortal de Raja, care se afla în timpul serviciului și plecase în urmărirea unui hoț de mașini, scrie The Guardian.

BREAKING: Nouman Raja is found to be guilty of manslaughter, attempted first-degree murder in the 2015 shooting death of Corey Jones

