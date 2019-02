Cum a devenit un fotomodel român talismanul norocos al echipei AC Milan

Instagram/Andreea Tolomeiu

Presa italiană relatează povestea fotomodelului român Andreea Tolomeiu, botezată “talismanul norocos” al celebrei echipe AC Milan, dar și a antrenorului Gennaro Gattuso.

Potrivit calcio.fanpage.it, de când stă Andreea în tribunele stadionului San Siro, rossonerii nu au mai piedut nicio partidă.

“Ce s-a întâmplat când românca a lipsit? AC Milan a pierdut derbiul cu Internazionale Milano, când Icardi a înscris pe final de meci. O simplă coincidență?”, se întreabă sursa citată.

Cine este Andreea Tomoleiu

Românca a crescut în Italia și locuiește la Milano, unde își cultivă pasiunea pentru echipa AC Milan. Andreea Tolomeiu este un fan înfocat al formației condusă în prezent de antrenorul Gennaro Gattuso, pentru care românca are o simpatie deosebită.

“AC Milan a fost întotdeauna echipa mea favorită. Cred că din acest an totul se va schimba: poate că am reușit să trecem peste ghinion. Am fost întotdeauna un fan al lui Gennaro Gattuso, am avut întotdeauna încredere în el”, a declarat românca.

Andreea, botezată de fani "talismanul norocos"

Andreea este cunoscută printre fanii milanezi, care au numit-o "talismanul norocos" al echipei. Este o certitudine faptul că prezența ei în tribune a asigurat de fiecare dată victoria echipei lor favorite.

Iar Andreea nu trece neobservată atunci când e pe stadion. Îmbrăcată într-un tricou în culorile echipei, tânăra atrage toate privirile datorită siluetei perfecte, scrie sursa citată.

Succesul echipei milaneze s-a tradus, totodată, și în succesul româncei pe rețelele de socializare, unde fotografiile ei pe Instagram de bucură de tot mai mulți fani. Printre ei se numără și actualul căpitan al echipei AC Milan, Alessio Romagnoli.

