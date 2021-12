Creație inedită, de Crăciun. Gheața unui lac a fost decupată în formă de brad

Creația inedită nu i-a luat mai mult de două ore. Apoi, opt persoane s-au delectat în piscină, deși temperatura nu era deloc prietenoasă. Opera nu va avea însă viață lungă. Meteorologii au anunţat că vremea se va încălzi în perioada următoare.

Winter bathing enthusiasts carved a #Christmastree on a frozen lake in Rokiškis, a town in northeastern #Lithuania.

Photo: Darius Baltakys pic.twitter.com/YsoMn9y3PX