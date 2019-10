Condamnat pentru un atac cu toporul în România, a devenit luptător MMA în Marea Britanie

Publicația Sunday Express prezintă povestea românului Ionuț Nastiuc, care a reușit să-și construiască o carieră în UK, în ciuda faptului că în România a fost condamnat pentru tentativă de omor.

Potrivit sursei citate, în 2018, românul de 29 de ani a fost condamnat la 5 ani de închisoare, pentru tentativă de omor, după ce a lovit cu toporul un bărbat, în 2011.

Potrivit www.monitorulsv.ro, în seara zilei de 8 august 2011, Ionuț Nastiuc, însoțit de tatăl său, se aflau într-o mașină, iar la un moment dat au blocat, pe drumul județean 177 Ostra, un alt autoturism în care se afla victima.

Ionuț Nastiuc a fost găsit vinovat că l-a lovit pe bărbat cu muchia unui topor, în cap și în zona umărului, victima având nevoie de peste o lună de îngrijiri medicale.

Nastiuc a reușit să plece din România în Marea Britanie, unde și-a făcut o carieră în lumea luptelor MMA în cușcă.

"Ionuț Nastiuc este unul dintr-un lung șir de fugari suspectați sau condamnați pentru crime sau infracțiuni violente în țărilor lor, dar care au dus o viață liniștită în UK înainte de a fi arestați și apoi extrădați", scrie Sunday Express.

Ajuns în UK, Ionuț Năstilă și-a construit o carieră în arte marțiale, meciurile lui fiind prezentate și pe Youtube.

Într-un meci disputat în aprilie 2018, românul l-a învins pe Andrej Kolas, într-o gală dedicată semiprofesioniștilor la categoria mijlocie organizată la Warrington, partida fiind prezentată și pe Youtube.

De asemenea, meciul său cu Adam Ryan a fost cap de afiș la Noaptea Gladiatorilor GPUK, desfășurată la Royal Music Hall, Hanley, pe 18 iunie 2018.

Românul, eliberat pe cauțiune

În ciuda acuzațiilor care i se aduc, românul a fost eliberat, luni, în schimbul unei cauțiuni, înaintea de audierea sa în fața tribunalului din Westminster.

El este monitorizat cu o brățară electronică, trebuie să se prezinte la poliție de trei ori pe săptămână și locuiește la aceeși adresă, scrie sursa citată.

Sunday Express scrie însă că românul susține că este nevinovat de acuzațiile ce i se aduc în România și că de fapt el ar fi fost victima unei organizații criminale. Potrivit acestuia, cazul său ar fi fost redeschis în 2017, după ce el a fost găsit nevinovat de două ori.

“Eu am fost victima. Este multă corupție în România. Când am venit în UK, cazul fusese închis, de aceea nu m-am ascuns. M-am predat singur când am auzit că există un mandat de arestare, însă am fost lăsat liber luni, deoarece autoritățile din România nu au oferit nicio informație“, a declarat românul.

Sursa citată mai scrie că cel puțin alți patru suspecți sau condamnați pentru crime comise în estul Europei sunt acum pe punctul de a fi extrădați în țările lor de origine, după ce au fost arestați în baza unor mandate internaționale.

În unele cazuri, fugarii sunt bănuiți că au comis alte infracțiuni în UK, de la venirea lor, iar unii au putut chiar să ceară ajutor legal pentru a evita extrădarea.