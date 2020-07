Concert Toulouse Lautrec, în timpul pandemiei: ”E mai mult poezie, trebuie să transmiți mai mult”

Cu siguranță, concertele ne-au lipsit tuturor, chiar dacă nu mai sunt cum le știam cândva.

S-a văzut şi aseară la Arena Tei, unde trupa Toulouse Lautrec a cântat în fața publicului din București, pentru prima oară de la începutul pandemiei.

Artiștii trupei i-au încântat pe cei cărora le era dor de o muzică bună, în aer liber.

Îndrăgita trupă Toulouse Lautrec și-a început cariera muzicală în 2009, iar de-a lungul timpului a încântat cu piese care au intrat și în topurile posturilor de radio românești, precum "Te spun", "Cine este ea", sau "Domino".

Le-a fost dor să cânte pe scenă, să se facă auziți și plăcuți de public. Pandemia le-a dat puțin planurile peste cap, însă au revenit în forță, chiar dacă aseară atmosfera a fost diferită față de cea obișnuită.

Cătălin Rulea, solistul trupei: "Un pic altfel decât era înainte, dar și noi ne adaptăm show-ul. Adică e mai mult de poezie, asta am simțit, trebuie să transmiți mai mult."

Spectator: "Am fost la concertele lor de nenumărate ori, ne era dor de ei, de-aia am și insistat să ajungem. Un pic de relaxare după o perioadă atât de stresantă și cu examene, și cu pandemie și cu toate."

Înainte să înceapă distracția, organizatorii s-au asigurat ca toate regulile de protecție să fie respectatate.

Cristian Balaci, organizator: "Am adus trupa Toulouse Lautrec și credem că le oferim atât lor, cât și publicului o zonă în care să poată să vină la concerte, la teatru, spectacole pe care le am gândit pentru această vară. Am reușit să strângem ceva public și sperăm că lumea va conștientiza că trebuie să respecte regulile."

Spectatorii s-au adaptat condițiilor și cred că dacă te simți bine, regulile nu deranjează.

Spectator: "M-am simțit super bine., Mi s-a părut foarte tare atmosfera și mi se pare tare că se fac iar evenimente, că se respectă regulile. Suntem civilzati și ne adaptăm la situație."

Spectator: "Sunt necesare în opinia mea. Nu cred că este un mare impediment."

Spectator: "Nu ne simțim afectați personal de distanțarea socială. Atmosfera este foarte frumoasă. Este primul concert de când s-a declanșat pandemia și simțeam nevoia de așa ceva."

Din păcate, nu se mai poate dansa "ca pe vremuri", însă organizatorii au creat un "perimetru" în jurul scaunelor, pentru ca oamenii, dornici să trăiască muzica, să se poată mișca în voie, dar și în siguranță.

Spectator: "Nu fost ca celelate concerte obișnuite, am fost așa în lumea noastră, noi doi și atât, dar eu m-am distrat.”

Spectator: "Oamenii trebuie să iasă, să vină în felul ăsta de spații amenajate, așa cum trăim o schimbare de paradigmă poate, dar vom continua să ascultăm muzică, să vedem artiști și să plătim bilete."

Membrii trupei: "Simțim că lumea stând jos are timp să gândească mai mult, să asculte mai bine muzica. Și atunci e mai puțină destrăbălare și mai multă muzică cumva. Adică ai timp să aprofundezi ce cântă băieții pe scenă."



"S-au distrat cum au putut, în dreptul meseleor, scaunelor. Ar fi vrut să vină mai aproape, dar astea sunt vremurile. Așteptăm să treacă."



"Excelent m-am simțit. Pentru mine a fost cevaaa...E o perioadă dificilă, dar sunt convins că se va rezolva."

Din "playlist" nu a lipsit celebra lor piesă, August în Doi, care a ajuns imediat la inimile îndrăgostiților.

Nelipsit a fost și ritmul de rocknroll.

Evenimentul s-a încheiat cu o săritură pe scenă, ca de rockstar, și, desigur, cu un rând de aplauze.