Competiție inedită în România. Bărcuțe din materiale reciclabile s-au întrecut pe Bega

A fost distracție pe Bega, la Timișoara. Personaje ca din filme au intrat într-o competiție unică în România.

Bărci nemaiîntâlnite, realizate de diferite echipe, au luat startul pentru a demonstra celor prezenți că plutesc și pot câștiga cursa.

Este a noua ediție a concursului "Make It! Race it! Recycle it!".

Evenimentul are ca scop conştientizarea importanţei reciclării.

Mai mulți angajați din treisprezece companii și ONG-uri din Timișoara s-au luat la întrecere și în acest an, într-o cursă nebună pe Canalul Bega. Timp de două ore și jumătate participanții au încercat să ajungă primii la finish.

Munca de pregătire a fost asiduă, iar materialele folosite au fost în proporție de 90% reciclate și reciclabile, în același timp.

Participant: "Este un robot. Singur va pluti, am încercat, am avut acum două zile testele de anduranță, au trecut."

Participant: "Concepția nu a durat foarte mult, din păcate execuția, e mai greu cu organizarea."

Șapte trofee au fost puse în joc de organizatori, dar au fost pregătite și alte cinci premii surprize. La final toată lumea a fost declarată câștigătoare, dar barca-robot a scos cel mai bun timp și a luat cele mai multe puncte.

Participant: "Superb. A fost o cursă spectacol."

Larisa Rusu, membru EcoStaff România: "Este un concurs care te învață să refolosești lucrurile de care nu mai ai nevoie și după aceea să le reciclezi și este cel mai important să învățăm să refolosim resursele pe care le avem la îndemână, să nu cumpărăm tot timpul lucruri noi."

Taxa de participare este de 300 de euro, iar banii stranși urmează să fie folosiți pentru alte concursuri, dar și pentru construirea unei tabere pentru copii la Arad. În acest an evenimentul a coincis cu "Ziua Internațională a Mediului". După curse, fiecare echipaj și-a demontat ambarcaţiunea, iar materialele fie le vor recupera, fie le vor da unei firme specializate în reciclarea deşeurilor.