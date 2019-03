Comoara șocantă descoperită în podul unei case. Proprietarii ar putea deveni miliardari

„Comorile” au fost aduse în Marea Britanie de un strămoș – ofițer în armata britanică – în 1977, scrie Metro.co.uk.

Antony Cribb Ltd – the Auction House with all guns blazing! https://t.co/heldosgTkx pic.twitter.com/zZap8uBf1b

Potrivit arheologilor, artefactele au fost luate din palatul coducătorului regatului Mysore, Tipu, în timpul bătăliei împotriva ducelui de Wellington. Printre obiecte se crede că s-ar afla și pușca “Tigrul din Mysore” folosită de Tipu în ultima bătălie împotriva britanicilor.

Another gold inlaid firangi from the Thomas Hart allocation from Seringapatam, again with gold mark of Hyder Ali, to be sold in our March 26th Fine Arms & Armour auction #tipusultan #tigerofmysore #seringaptam #anglomysorewars #india #armsandarmour #armsandarmor #eastindiacompany pic.twitter.com/vgssjgcEbF