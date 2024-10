Comedia „Mentorii”, cea mai așteptată comedie a anului 2025, ajunge în cinematografele din România începând cu 28 Februarie

Comedia MENTORII, primul film produs de Magic Maker Media House, casa de producție a grupului UNTOLD Universe, se lansează în cinematografele din toată țara pe data de 28 februarie 2025. MENTORII are toate ingredientele pentru a deveni comedia anului 2025 în România: o distribuție de excepție cu actori îndrăgiți, dar și cele mai urmărite personalități din spațiul public, umor inteligent, comic de situație, personaje bine conturate și o chimie extraordinară între actori. Toate acestea se vor combina într-un film care se inspiră din tendințele pe care le trăim zi de zi. În rolurile principale îi regăsim pe Cătălin Bordea, Loredana, Dorian Popa și Radu Bucălae, cărora li s-au alăturat actori renumiți, creatori de continut, sportivi talentați, oameni de media sau artiști precum, MIRA, Doina Teodoru, Adrian Titieni, Mario Fresh, Bogdan Drăcea, Tina Duceac, Cătălin Oprișan, Dan Frînculescu, Mihai Petre, Emil Rengle, Alejandro Fernandez, Raluca Bădulescu, Silviu Mircescu, Joseph Adam, Andrei Bordeianu, Meko Selim (Mekomko). Pe lângă aceștia, producătorii au pregătit și câteva apariții surpriză ale unor personalități din showbiz, ce își vor face simțită prezența pe parcursul filmului.

Filmările pentru comedia MENTORII s-au desfășurat în perioada 15 august - 15 septembrie, în București, Cluj-Napoca, Buftea și Urziceni. MENTORII se află acum în faza de post-producție, iar echipa promite o comedie cum nu s-a mai văzut! Întreg filmul a fost filmat cu cele mai performante camere de cinema: Arri Alexa LF, în exclusivitate în formatul ArriRaw, cu peste 100 de TB - de spațiu de stocare a materialului principal și a celui de back-up.

Fanii comediei MENTORII - pot câștiga invitații VIP la gala de lansare a filmului în cinematografele din România

Producătorii filmului MENTORII au pregătit și surprize pentru fanii comediei, care deja s-au reunit în număr extrem de mare pe platformele de social media ale lungmetrajului. Peste 10.000 de fani urmăresc cu interes scenele de tip “behind the scenes” postate pe conturile sociale ale comediei. Cei care se înscriu în concurs pot câștiga invitații VIP la avanpremiera filmului și vor putea savura comedia alături de actorii din film. Tot ce trebuie să facă este să se înscrie pe site-ul oficial al filmului www.mentoriifilmul.ro și vor intra automat în tragerea la sorți pentru cele 10 invitații duble. Concursul se desfășoară în perioada 15 octombrie - 1 februarie 2025.

MENTORII, o comedie inspirată din realitatea cotidiană

Comedia MENTORII este un film pentru întreaga familie care oglindește prin umor și ironie, fenomenul pe care îl întâlnim zi de zi pe rețelele sociale și nu numai - acela al “specialiștilor” mereu pregătiți să ne ofere cele mai rapide scurtături pentru a atinge bunăstarea materială, fizică sau spirituală. Comedia MENTORII își propune să arate publicului întâmplări pe care le-au trăit și ei cel puțin odată în viață.

“Într-o lume în care internetul ne bombardează cu modele de urmat, este esențial să ne amintim că toate răspunsurile de care avem nevoie sunt deja în noi. Din punct de vedere stilistic, am optat pentru gag-uri minuțios gândite, cu pauze bine plasate, menite să accentueze momentele comice și să adauge un ritm natural, aproape muzical, în care tensiunea crește și explodează în hohote de râs. Fiecare scenă este construită cu atenție la detaliu pentru a maximiza impactul comic și pentru a menține publicul captivat pe toată durata filmului. Am râs mult la filmari, râdem la montaj și sper că vom râde împreună și în sălile de cinema, locul în care energia comediei și mesajul filmului se vor îmbina perfect. Ne vedem, deci, din 28 februarie, doar în cinematografe.” a declarat Adrian Tapciuc, regizorul filmului MENTORII.

“Am râs cu poftă în fiecare zi de filmare alături de întreaga echipă, iar acest lucru îmi dă mare încredere că am făcut un produs care va fi urmărit de milioane de români. Am văzut deja și primele secvențe montate și totul este la superlativ! Iar dacă tot am vorbit despre echipă, vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor cu care am avut ocazia să lucrez în acest proiect, pentru profesionalism și atmosfera de lucru atât de faină! De la cei care sunt în fața camerelor și până la cei care sunt în spatele lor, cu oricare dintre ei m-aș bucura să ne reîntâlnim și în proiectele viitoare.” a adăugat Edy Chereji, co-fondator UNTOLD Universe.

MENTORII este o comedie originală, iar ideea și scenariul aparțin Magic Maker Media House, casa de producție ce face parte din grupul UNTOLD Universe. Regizorul acestui film este Adrian Tapciuc. Cel mai mare label de stand-up comedy din România, Headline Management Agency, s-a alăturat acestui proiect cinematografic în calitate de producător asociat.

MENTORII este un film distribuit de Vertical Entertainment și comunicat de Magic Maker Communication, parte din Universul UNTOLD.

