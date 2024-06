Coldplay va lansa un nou album în octombrie. Fiecare disc vinil va fi fabricat din sticle de plastic. VIDEO

Cel de-al 10-lea material de studio al formaţiei britanice, anunţat luni, se va intitula "Moon Music" şi va fi lansat în luna octombrie, informează BBC.

Fiecare copie pe vinil a acestui album va fi un disc fabricat din nouă sticle de plastic, recuperate din spaţii de depozitare a deşeurilor de consum.

O ediţie "notebook" va conţine 70% plastic recuperat dintr-un râu, mai exact din Rio Las Vacas din Guatemala.

Trupa britanică a spus că această tehnologie va reduce emisiile de carbon cu 85% şi va evita producerea a peste 25 de tone de plastic virgin.

Coldplay se află în avangarda mişcării care militează pentru ca muzica rock să devină mai sustenabilă.

În 2021, formaţia britanică a anunţat un plan privind reducerea amprentei de carbon a turneului său mondial "Music Of The Spheres World Tour", folosind, printre alte măsuri, sisteme de lumini alimentate cu energie solară şi carburant sustenabil pentru aviaţie. Planul său a dus la reducerea cu 59% a emisiilor de carbon ale acestui turneu în raport cu turneele precedente.

Discurile vinil au beneficiat de o revenire masivă în actualitate pe parcursul ultimului deceniu, cu vânzări ce au atins în 2023 un maxim al ultimilor 20 de ani, de 5,9 milioane de unităţi, în Regatul Unit.

Însă materialul utilizat la fabricarea vinilului - PVC - este un produs auxiliar al industriei petroliere şi poate avea nevoie de 1.000 de ani pentru a se descompune în natură.

Cercetătorii de la Universitatea Keele au estimat că discurile vinil conţin în general aproximativ 135 de grame de PVC şi au o amprentă carbon de 0,5 kg de CO2.

Mai mulţi artişti, inclusiv Billie Eilish, Idles, Brent Faiyaz şi Holly Humberstone au făcut recent eforturi importante pentru a-şi reduce această amprentă folosind materiale reciclate sau vinil ecologic.

Iar în 2019, cântăreţul şi compozitorul Nick Mulvey, nominalizat la Mercury Prize, a realizat o premieră mondială atunci când a lansat single-ul "In The Anthropocene", devenit cunoscut ulterior sub numele de "vinilul oceanic", întrucât a fost fabricat din plastic recuperat de pe plajele din sudul Regatului Unit.

Coldplay va lansa, de asemenea, ediţii pe CD ale albumului "Moon Music" într-un nou format denumit EcoCD - creat în procent de 90% din plastic reciclat, cu o reducere de 78% a emisiilor în comparaţie cu producţia de CD-uri tradiţionale.

"Moon Music" este cel de-al 10-lea album de studio al formaţiei britanice, a cărei discografie a început cu albumul din 2000 "Parachutes", care a inclus single-ul "Yellow".

Pe noul disc, Coldplay colaborează din nou cu producătorul pop suedez Max Martin, care a produs şi albumul "Music Of The Spheres" din 2021.

Primul single de pe noul album, "feelslikeimfallinginlove", va fi lansat pe 21 iunie - cu o săptămână înainte ca trupa Coldplay să susţină un concert la Festivalul Glastonbury în calitate de cap de afiş, pentru a cincea oară, un record în istoria festivalului.

Un videoclip al acestui cântec a fost filmat recent într-un teatru antic roman, Odeonul lui Herodes Atticus, situat pe versantul sudic al Acropolei din Atena.

"Moon Music" va include şi un cântec intitulat "One World", pentru care mii de fani au fost invitaţi să participe la înregistrarea partiturii de backing vocals pe site-ul trupei Coldplay.

Albumul "Moon Music" va fi lansat pe 4 octombrie 2024.

