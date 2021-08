Ciolacu îi transmite din Vama Veche ironii lui Cîțu: ”Florin, noi suntem aici. Tu?!”

Facebook/ Marcel Ciolacu

Liderul PSD Marcel Ciolacu a postat pe Facebook o fotografie în care se află alături de prim-vicepreşedintele Sorin Grindeanu la Vama Veche, transmiţând un mesaj premierului Florin Cîţu, care a afirmat că va ajunge şi el la Vama Veche în acest sezon.

”Florin, noi suntem aici. Tu?!”, a scris Ciolacu alături de poza sa din Vama Veche.

Președintele PSD apare alături de prim-vicepreşedintele partidului Sorin Grindeanu şi de Daniel Gheorghe Georgescu, primarul comunei Limanu, de care aparţine Vama Veche, potrivit News.ro.

De altfel, premierul şi primarul de la Limanu au avut în trecut şi un schimb de replici prin intermediul presei, pe tema fondurilor alocate de Guvern primăriilor.

Premierul Florin Cîţu a afirmat în repetete rânduri că va ajunge în Vama Veche în acest sezon.

"Nu am fost pe litoral. Promit că vara asta merg la Vama Veche. Nu am făcut nicio plajă, nu am avut timp. O să ne vedem în Vama Veche în curând”, afirma Florin Cîţu la sfârşitul lunii iulie.

Aceasta după ce în mai declara: ”Trebuie să mă duc neapărat în Vamă şi să stau toată noaptea”.