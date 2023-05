Cine era mireasa ucisă de o șoferiță beată, când pleca de la nuntă. Bucăți din rochie au rămas prinse de bara mașinii

Samantha se afla alături de soțul ei și de alte două persoane într-o mașinuță de golf, în momentul în care au fost loviți de o mașină, vineri seară, când plecau de la nuntă. La volanul autoturismului se afla o tânără în stare de ebrietate - Jamie Lee Komoroski - care a fost arestat după accidentul mortal.

A bride and groom leaving their reception on a golf cart were struck by an alleged drunk driver in South Carolina. The bride, 34-year-old Samantha Miller, was killed instantly and the groom, Aric Hutchinson, suffered multiple injuries. @StevenFabianTV has the details. pic.twitter.com/eaK1DzOobp

Evenimentul a avut loc pe Folly Beach, pe o insulă de lângă Charlestone, unde limita de viteză este de 40 de km/h. Șoferița vinovat conducea cu peste 100 de km/h și a apucat să frâneze foarte târziu.

Samantha și proaspătul ei soț, Aric Hutchinson, în vârstă de 36 de ani se căsătoriseră de câteva ore. După petrecere au plecat spre o locuință pe care o închiriaseră pentru noaptea nunții. La scurt timp s-a produs însă tragedia.

This is Samantha Miller right before her wedding on Friday. Her sister shared this photo with me.

A beautiful wedding day ended in tragedy when Sam was killed in a DUI crash just a few hours after she and her husband Aric Hutchinson said “I do.” ???? pic.twitter.com/CdcnwS1jrC