Chess4Education, pe 16 aprilie. Fondurile strânse vor ajunge la copiii ucraineni

StirilePROTV

Pe 16 aprilie, Narada organizează ediţia a 2-a a turneului de șah online Chess4Education.

De data aceasta, fiecare mutare pe tabla de șah se face nu doar pentru sprijinirea modernizării educației românești, ci mai ales pentru a susține acele instituții de învățământ care și-au propus să integreze copiii ucraineni. Toate fondurile strânse prin intermediul turneului Chess4Education vor merge anul acesta către Fondul de Rezilienţă pentru Educaţie, prin intermediul căruia copiii ucraineni sunt ajutaţi să revină la un ritm firesc de învăţare și să îşi regăsească un oarecare confort emoțional, odată cu reintegrarea în viețile lor a unei activități familiare – mersul la școală.

Cine poate participa la turneul de șah online Chess4Education?

Industria tech, jucători de șah sau nu, participanți activi la turneu sau simpli spectatori iubitori de șah, persoane dornice să clădească o lume în care toți copiii să aibă acces la educație, oricine poate susține turneul Chess4Education și cauzele sale. O donație de 50 Ron reprezintă taxa minimă de participare la turneu. Doritorii intră pe www.chess4education.narada.ro, completează formularul de înscriere și primesc pe email detaliile necesare și link-ul pe care-l vor accesa în ziua competiției. Dar chiar și cei care nu joacă șah pot să încline favorabil balanța jocului și să dea şah mat situațiilor dure cu care se confruntă copiii ucraineni – dezrădăcinare, dezechilibru emoțional, privare de educație – printr-o contribuție pe pagina turneului, la secțiunea Donez, dar nu joc.

Tabla de șah – teren de luptă pentru educație, unde toată lumea câștigă

Campanie de fundraising Narada dezvoltată în parteneriat cu Mocha Global, Kaufland Romania, BNP Paribas Personal Finance și Tremend Software Consulting, Chess4Education se află deja la cea de-a doua ediție. Peste 40.000 de euro au fost strânși la competiția anterioară, sumă investită integral în dotarea cu tehnologie modernă a unei școli din județul Călărași, unde învățau 245 de elevi. Iar dacă anul trecut, Andra Munteanu, co-fondatoare Narada, spunea „Nu vrem să lăsăm niciun copil în urmă”, provocările turneului de șah de anul acesta sunt și mai mari, pentru că situației complicate în care se află sistemul românesc de învățământ i se adaugă necesitatea integrării unui număr important de copii refugiați din Ucraina.

„Mocha este o companie globală care pune oamenii pe primul loc. Prin echipă, partenerii și clienții noștri, suntem prezenți în 8 țări pe 3 continente - un adevărat privilegiu pe care nu îl putem trata cu superficialitate. Este rezultatul a decenii în care oamenii s-au unit în momente dificile ca să lupte pentru dreptate, pentru a se proteja reciproc și pentru a se ajuta unii pe alții să se dezvolte. Astăzi, acest progres al umanității este amenințat, odată cu viețile a milioane de oameni nevinovați din Ucraina. Ajutându-i pe copiii ucraineni să-și continue educația în aceste momente dificile vrem să le arătăm că nu sunt singuri și că nu vom lăsa pe nimeni să le fure viitorul”, spune Andrei Vlaicu, General Manager România Mocha Global, companie care sprijină turneul Chess4Education.

În momentul actual, peste 4 milioane de ucraineni și-au lăsat în urmă țara din cauza conflictelor armate care le amenință viețile. Conform organizațiilor internaționale, jumătate dintre aceștia sunt copii.

„Educația este un drept fundamental al tuturor copiilor, iar acum acest drept este încălcat pentru toți copiii și adolescenții ucrainieni obligați să-și părăsească orașele și școlile. Este de datoria noastră să ajutăm familiile greu încercate de evenimentele din ultimele săptămâni și facem asta prin proiecte derulate alături de partenerii din societatea civilă. Implicarea și solidaritatea sunt două dintre valorile esențiale după care ne ghidăm și vom continua să oferim sprijin în aceste vremuri dificile”, a adăugat Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România.

În România se află astăzi, potrivit reprezentanților guvernamentali, peste 30.000 de minori ucraineni. Necesitățile imediate, de adăpost și hrană le-au fost oferite cu sprijinul Guvernului și prin implicarea organizațiilor umanitare și populației, însă, pe lângă aceste nevoi, refugiații minori din Ucraina au și alte necesități.

„BNP Paribas Personal Finance în toate filialele sale, inclusiv IT SSC din București este dedicat programelor de incluziune, sprijinind astfel oamenii și în special pe cei care abia își încep cariera. De la oportunități de angajare, internship-uri și până la susținerea de cauze diverse, credem cu tărie că tânăra generație va face o diferență. Prin urmare, investiția în aceștia ar trebui să fie întotdeauna o prioritate de vârf. Astăzi, suntem mândri să oferim puțin ajutor tânărului erou, viitorului inginer sau chiar viitorului programator, investind în educația lui/ei. Cu toții suntem mișcați de ceea ce se întâmplă în lume acum, dar un lucru este clar pentru noi: vom continua să ajutăm și să încercăm să facem lumea un loc mai bun!”, spune Elena Moise, Project Manager BNP Paribas Personal Finance.

Soluția Narada pentru copiii ucraineni refugiați în România

Specialiștii în politici internaționale avertizează că activitățile sociale organizate pentru copiii refugiaților sunt de ajutor, dar ele nu pot înlocui școala și îndeamnă țările devenite gazde pentru refugiați să facă eforturi pentru ca efectele privării de educație să fie limitate. Este cunoscut studiul realizat după cutremurul din Pakistan, care arată că elevii care au pierdut trei luni de școală erau cu un an și jumătate în urmă în procesul de învățare la patru ani distanță. Rezultate similare a avut o cercetare ce a urmat Uraganului Katrina. Astfel, nivelul de pregătire al elevilor care au lipsit de la școală între 6 și 12 luni scăzuse cu 2 ani sub nivelul clasei. Războiul adaugă dimensiuni noi acestor realități dramatice, pentru că are un puternic impact la nivel psihologic ce se traduce prin traume. Soluția pentru care militează Narada este integrarea copiilor ucraineni în școlile românești și susținerea materială a acestor instituții de învățământ.

România are deja cadrul legal pentru a înscrie copiii ucraineni în școli, însă capacitatea de integrare a acestora depinde de asigurarea bazei materiale necesare. Pentru a ajuta școlile implicate în acest proces, Narada şi partenerii săi au creat un Fond de Reziliență pentru Educație, care intervine punctual pentru sprijinirea instituțiilor de învățământ implicate în integrarea copiilor ucraineni. Pe de altă parte, se lucrează la dezvoltarea de conținut educativ și suport emoțional pentru copiii ucraineni, dar și pentru adulții din ecosistemul acestora. Prin colaborări cu specialiști în domeniu, vor fi organizate cursuri cu teme precum „Reducerea anxietății la copii prin joc” și „Reziliență autentică”. Nu în ultimul rând, proiectul „Școala la Cutie” urmărește să aducă școala aproape de copiii refugiați prin distribuirea de kit-uri ce includ rechizite, manuale școlare, resurse disponibile în limba ucraineană pentru creșterea rezilienței post traumă, precum și tablete pentru elevii ucraineni.

Încă o dată „sportul minții” devine aliat important în lupta pentru educație, iar anul acesta, bătălia de pe tabla de șah se dă nu doar pentru copiii din România, ci și pentru cei ucraineni. Toate persoanele care doresc să se alăture Narada în acest demers umanitar, o confruntare în care nu există învinși, ci doar învingători o pot face prin donații pe pagina turneului de șah Chess4Education.

Despre NARADA

Vizionari, strategi, profesioniști IT, oameni de business, de comunicare, manageri și voluntari care înțeleg că educația stă la baza dezvoltării comunităţilor sănătoase. O echipă de minți agile care proiectează soluții sustenabile, de tehnologie, actuale pentru rezolvarea nevoilor educaționale din România. O organizație care crede că fiecare reușită are rolul de a ne conduce spre următoarea. Suntem oameni care susțin inovația în educație, chiar la firul ierbii.

Din 2017, vizualizăm, proiectăm și adaptăm inițiative care să contribuie la scăderea ratei analfabetismului în România și aducerea educației în secolul 21.

Copiii viitorului cresc cu Narada.

Narada este un proiect născut sub umbrela Romanian Business Leaders Foundation.

Mai multe informații despre Narada sunt disponibile pe website, www.narada.ro și pe canalele de comunicare Facebook, Instagram și LinkedIn.