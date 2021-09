Chefuri cu ”chiuială” în biroul șefului Poliției Locale Bârlad. ”Țuică, vin sau bere? Apă nu avem!”. Chemați de acasă să bea

Vremea Nouă

Mai mulți polițiști locali din Bârlad au fost filmați în timp ce beau și petreceau în biroul șefului lor, care i-a chemat de acasă și pe cei aflați în zi liberă pentru a bea la muncă.

Polițiștii locali din Bârlad au băut și au dansat alături de șeful lor, chiar în biroul acestuia, care i-a chemat de acasă chiar și pe cei aflați în ziua liberă pentru a chefui la muncă, scrie Vremea Nouă.

Polițiștii locali obișnuiesc să bea atât de mult la serviciu încât unii se miră de cât alcool pot să consume colegii lor.

Funcționarii Primăriei Bârlad au făcut și grătar la muncă și au petrecut ”cu dans și chiuială” până târziu în noapte, moment în care unii au plecat acasă și i-au lăsat pe ceilalți ”muci de beți” la serviciu.

În filmarea prezentată de sursa citată, se vede cum Vasile Chelaru, directorul Poliției Locale Bârlad, își întâmpină subalternii în birou cu țuică, bere sau vin. ”Apă nu avem”, îl informează pe noul venit un coleg.

Iar dialogul dintre doi polițiști locali despre cele petrecute la muncă este de-a dreptul savuros.



Polițist 1: Care a fost la bairam?

Polițist 2: Au fost toți, mascații cu domnul director!

Polițist 1: Da’ ei nu erau de servici, mascații?

Polițist 2: Ba da, erau, dar care să facă servici când e mai bine la petrecere?

Polițist 1: Dar cine a fost, de fapt?

Polițist 2: Carp, Balaban, Sterilă, Zaharia, Dandeș, Huțuleac, Gheorghiu, toți!

Polițist 1: A, i-a chemat de acasă, „haideți la șprițuri”!

Polițist 2: Da, da!

Polițist 1: Și au făcut și grătar?

Polițist 2: Da, grătar, dar s-a lăsat cu dansuri, cu chiuială. Eu am stat sus, că am fost de serviciu cu Dumitriu. El cică, băi, mă duc și eu. Îi zic treaba ta, eu stau sus. Niciun echipaj nu mai era acolo, mă. Eu cu Luș eram, atât.

Polițist 1: Deci a lăsat toată poliția și au stat la băut!

Polițist 2: Da, da, da! Băi, dar s-au îmbătat și se auzea chiuială, hei, hei, hei. La zece fără un sfert eu am plecat și ei nu.

Polițist 1: Am înțeles că șefu’ a plecat pe la 1 și ceilalți pe la 3 dimineața!

Polițist 2: Vai, mamă, înseamnă că s-au făcut muci, erau de atunci muci!

Polițist 1: Lasă că fiecare pasăre pe limba ei piere, stai cuminte!

Polițist 2: – Da, da ,da. Răducanu, la un moment dat, cică „du-mă și pe mine acasă, că am vorbit cu șefu’!” Băi să fie, dar ce, sunt taxi?

Polițist 1: -Și l-ai dus?

Polițist 2: Nu l-am dus, cum să-l duc? I-am zis să mă sune șefu’ pe mine. Dacă mă sună șefu’, atunci te duc. Nu l-am dus!

Polițist 1: A, dar a fost și Răducanu, că n-ai zis de el.

Polițist 2: Da, au fost mai mulți, nu-mi vin toți în minte. S-a lăsat cu dansuri, cu chiuială.

Polițist 1: Mâine vine și ne arde pe noi, că de ce nu facem treabă la Rutieră.

Polițist 2: Da, îți dai seama.

Polițist 1: Am să-i zic, domnule director, ce să facem, să ne apucăm și noi de băut ca să trăim bine?

Polițist 2: Păi asta-i, da, da, da!

Polițist 1: Hai să ne apucăm de băut și să facem toți numai dansuri și beții la instituția asta și nu o să mai facem niciunul treabă, dom’le!

Polițist 2: Păi cică acum câteva zile a fost iar!

Polițist 1: Sâmbătă a băut în birou la el, de pe la 12 până pe la vreo 5.

Polițist 2: Mi-a zis și nea Nicoară: „în 12 ani cu Rădoi eu n-am văzut atâtea petreceri câte am văzut cu ăsta”!

Polițist 1: Și băutură multă, nu așa!

Polițist 2: Pe bune! La ora 10 erau țapeni. Dacă au stat până la 1,2,3, îți dai sema!

Polițist 1: Și ei erau de servici! Bravo lor!

Polițist 2: Nu era niciunul în ținută, dar cred că figurau de serviciu! Își iau bani ca să bea! Eu n-am ieșit, la ce să ies pe teren dacă nu avea rost?

Polițist 1: Păi da, nu? Adică voi la băut și eu la muncă?

Polițist 2: Am fost, mi-a dat o fișă de verificat. Am fost și am verificat persoanele , 15 persoane am avut. Apoi m-am întors liniștit și ascultam petrecerea lor. Se auzea tot cartierul ăla.

Polițist 1: Au avut boxă mare, nu?

Polițist 2: Da, dar hărmălaia lor și dansurile lor cum se auzeau, băi băiatule…

Polițist 1: Poate s-ar sesiza cineva să spune de ce se auzea aseară muzica la Poliția Locală. Poate or face vreo anchetă ăștia de la Primărie. Nu?

Polițist 2: Da, de ce nu?

Polițist 1: Mai anunțați-mă și pe mine când sunt cazuri dintr-astea.

Polițist 2: D-apoi-s așa multe…

Polițist 1: Îs prea dese, nu?

Polițist 2: Da, ar trebui să te anunț când nu sunt!

Polițist 1: Și asta-i drept!

Polițist 2: Păi nu vezi că-s mereu, frecvent, frecvent?.