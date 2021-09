Cere daune de un milion de dolari după ce fetița sa a fost tunsă la școală fără permisiunea sa

El spune că drepturile copilului au fost încălcate și a intentat proces pentru discriminarea rasială, intimidarea etnică, provocarea intenționată de suferință emoțională și agresiune.

Jimmy Hoffmeyer a spus că, în martie, fiica sa, în vârstă de 7 ani, a venit acasă cu o parte din păr tuns, spunând că o colegă din autobuzul școlar a folosit o foarfecă pentru a o tunde. După două zile, fata a venit acasă tunsă de tot, conform NBC News.

"Am întrebat ce s-a întâmplat și i-am spus: ‘Credeam că ți-am spus ca niciun copil să nu îți mai taie părul.’ Ea mi-a spus: 'Dar, tată, a fost profesorul'. Profesorul i-a tuns părul ca să îl uniformizeze", a spus tatăl fetei.

În martie, consiliul profesiosal a transmis că profesoara care a tuns-o pe copilă a fost mustrată și că ancheta a stabilit că, în ciuda „intențiilor bune”, acest lucru a fost făcut fără permisiunea părinților săi.

Se pare că alți doi angajați știau de incident, dar nu l-au raportat. Apoi, toți cei trei angajați și-au cerut scuze, a transmis consiliul de administrație al școlii.

hi! none of you are talking about the Jurnee Hoffmeyer assault and you really SHOULD be. a 7 year old biracial girl was assaulted and traumatized not once, but TWICE at school and nothing is happening. PLEASE SPEAK UP!!! #JusticeForJurnee pic.twitter.com/L3JF7nxvuM