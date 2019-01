Cel mai bătrân om din lume a murit în somn. Câți ani avea japonezul

Decesul a avut loc în oraşul Ashoro, din insula Hokkaido, au confirmat rude ale bărbatului, care în momentul în care au încercat să-l trezească de dimineaţă şi-au dat seama că acesta murise în somn.

Potrivit familiei sale, Nonaka, care se deplasa în scaun cu rotile, se bucura încă de viaţă uitându-se la meciuri de sumo la televizor, citind ziarele şi făcând băi termale o dată pe săptămână.

Masazo Nonaka era titularul recordului Guinness de cel mai vârstnic bărbat din lume din 10 aprilie 2018.

Masazo Nonaka, who has died in Japan at 113 as the world's oldest man, was born in 1905 when Albert Einstein published his theory of relativity.#oldestman #OldestPersonhttps://t.co/NcaUIMwEAi