Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 112 ani. S-a născut odată cu Titanicul. Mâncarea lui preferată

Cel mai bătrân bărbat din lume, în viaţă, are 112 ani. John Tinniswood i-a împlinit luni, la un azil din oraşul de coastă Southport, în nord-vestul Angliei.

John Tinniswood s-a născut la Liverpool în 26 august 1912, anul în care a naufragiat Titanicul, şi a devenit cel mai bătrân bărbat în viaţă din lume în luna aprilie.

Întrebat cum se simte la împlinirea vârstei de 112 ani, el a declarat pentru Guinness World Records: „Sincer, nu mă simt diferit. Nu simt această vârstă, nu mă entuziasmez din cauza ei. Probabil de aceea am ajuns la ea", arată DPA, agenție preluată de Agerpres.

„Nu mă pot gândi la niciun secret special pe care să-l am. Am fost destul de activ când eram tânăr, am făcut multe plimbări. Dacă asta a avut ceva de-a face cu longevitatea, nu ştiu. Dar pentru mine, nu sunt diferit. Deloc diferit", a mai spus el, estimând că este vorba "doar de noroc".

„Ori trăieşti mult, ori trăieşti puţin, şi nu poţi face mare lucru în legătură cu asta", a adăugat veteranul.

Dincolo de a mânca o porţie de "fish and chips" în fiecare vineri, Tinniswood a povestit că nu urmează nicio dietă specială: „Mănânc ceea ce îmi dau şi la fel fac şi ceilalţi. Nu urmez o dietă specială".

Tinniswood avea 2 ani la izbucnirea Primului Război Mondial şi 27 la începerea celui de-al Doilea Război Mondial. El este de asemenea cel mai în vârstă veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial.

Tinniswood a îndeplinit o funcţie administrativă în cadrul Army Pay Corps. În plus faţă de contabilitate şi audit, munca sa implica sarcini logistice, cum ar fi localizarea soldaţilor izolaţi şi organizarea aprovizionării cu alimente. Ulterior, el a fost contabil la Shell şi BP înainte de a se pensiona în 1972.

Un fan de-o viaţă al echipei Liverpool, Tinniswood s-a născut la doar 20 de ani după ce clubul a fost fondat în 1892 şi a văzut toate cele opt victorii ale echipei sale în Cupa FA şi 17 din cele 19 titluri de campion.

Tinniswood şi-a întâlnit soţia, Blodwen, la un dans în Liverpool, cei doi fiind căsătoriţi 44 de ani înainte ca Blodwen să moară în 1986. Fiica lor, Susan, s-a născut în 1943.

De la împlinirea vârstei de 100 de ani în 2012, el a primit o felicitare anuală din partea regretatei regine Elisabeta a II-a, care era mai tânără decât el cu aproape 14 ani.

Cel mai bătrân bărbat din lume a fost Jiroemon Kimura din Japonia, care a trăit până la vârsta de 116 ani şi 54 de zile şi a murit în 2013.

Cea mai bătrână femeie în viaţă din lume, dar şi cea mai bătrână persoană în viaţă, este Tomiko Itooka din Japonia, în vârstă de 116 ani.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: